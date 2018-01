CONFESADO | La dura petición de Leo Messi a Abidal mientras este se recuperaba del cáncer

El ex futbolista del Barcelona, Eric Abidal confesó en una entrevista realizada en el Canal+ de Francia como se vivió su enfermedad en el vestuario culé en el 2011.

Al defensor francés le sorprendió sobre todo la respuesta de Lionel Messi cuando este le mandó un vídeo a sus compañeros antes de un partido con el fin de animarlos y mostrarles su apoyo.





Sin embargo el delantero argentino en vez de agradecer el gesto de su compañero que luchaba contra el cáncer por salvar su vida, le pidió no volviera a enviarles vídeos así por esta dura razón.

"Hay algunos compañeros que me vieron muy delgado. Les hice un video a los jugadores antes de un partido para animarlos, les decía chicos, no se preocupen, yo estoy allí. ¿Sabés qué me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hace daño'. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimos', pero ellos me decían que me veían como un cadáver y que eso los dejaba hechos polvo", explicó el zaguero francés.

También aprovechó su oportunidad para agradecer por su apoyo incondicional y por estar en los momentos más difíciles a su ex compañero de equipo y Selección, Thierry Henry, que cuando se encontraba jugando en los New York Red Bull lo fue a visitar al hospital para darle fuerza.

"Titi vino a verme de Nueva York. Cuando le vi al fondo del pasillo me puse a llorar porque no quería que me viera así, pero me gustó que me viniera a ver", dijo Abidal.





El galo también contó hace muy poco que su ex compañero en el Barça, Dani Alves tuvo un gran gesto que nunca se va a olvidar ya que le ofreció ser donador para la operación de hígado que necesitaba.