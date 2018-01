OPINIÓN | ¿Debería el Depor fichar a Carlos Martínez?

Hay que asumir que nuestro querido Depor ya no está entre los mejores equipos de España; No somos el Madrid ni el Barça, dos equipos a los que los niños sueñan con ir desde que empiezan a dar los primeros toques al balón. Tampoco somos el Sevilla, un equipo que aunque no llega al nivel de los dos que he nombrado antes, tiene un nombre en Europa (no en vano ha ganado hasta tres Europa Leagues consecutivas), y suele aparecer en Champions, por lo que puede atraer a determinados futbolistas, con algo de nombre que, o bien buscan una primera oportunidad en Europa, como bien pudo ser el caso de Dani Alves, o bien quieren jugar en LaLiga y competiciones europeas. Actualmente somos un equipo cuyo objetivo (no nos engañemos) año tras año es mantener la categoría de la manera más holgada posible (por lo que somos un destino poco atractivo) y para más inri, tenemos una situación angustiosa económicamente, que hace que no podamos hacer grandes desembolsos de dinero para fichar.

Una vez asumida e interiorizada la realidad de nuestro equipo, toca preguntarse ¿Como salimos adelante? La respuesta es clara, fichando a jugadores baratos que aporten un buen rendimiento al equipo; desgraciadamente para el Deportivo, en una época en el que el mercado está disparado, en el que hace tiempo que pagar 100 millones ¡100 millones! por un jugador es hasta barato, esta tarea no es nada fácil; Ante nuestra situación económica, podemos aspirar a fichar a tres prototipos de hombres: jugadores de más de 30 años, que estén dando sus últimos toques al balón; jugadores muy jovenes, tipo Fede Valverde (aunque en este caso esta cedido por el Madrid), que seguramente nos quite algún grande cuando despunten un poco, y cesiones de jugadores normalillos tirando a buenos,de mediana edad que en otros equipos no son titulares. Quizás estos últimos den rendimiento un año, pero no sirven para crear un proyecto.

Es por ello, que no nos debemos extrañar que la mayoría de fichajes asociados al conjunto blanquiazul en este mercado de invierno, respondan al primer prototipo; que oye,tampoco por ser de más de 30, es que sean malos, miren si no a Cristiano o Messi, o sin irnos al olimpo, fichajes nuestros como Donato, Marchena, o el queridisimo Valerón; Eso si, siempre hay que intentar que los fichajes mejoren el equipo.



ANDER GILLENEA/GettyImages





Y aquí es donde quiero poner el foco; en los últimos días ha sonado un nombre para reforzar el lateral del Depor: Carlos Martínez, 31 primaveras, ejemplo claro de la realidad que explicaba antes, y si se ficha, por supuesto, confianza y a muerte con el, no estamos para exquisiteces.

Pero el problema, damas y caballeros, es que el jugador acaba de salir de una lesión de ligamento cruzado; El problema damas y caballeros, es que esta temporada, solo ha podido disputar un partido; El problema, damas y caballeros, es que en las últimas tres temporadas, se ha perdido 65 partidos por lesión.

No somos un equipo de Champions, que tiene asegurada la permanencia; no podemos permitirnos económicamente fichar un lateral de primera categoría; somos un equipo peleando por no descender, con una economía muy limitada, y por eso mismo,nos vemos obligados a no poder equivocarnos cuando fichamos; y mucho me temo (dicho con respeto y admiración por la perseverancia que ha mostrado Carlos Martínez saliendo de las lesiones) que lo barato (transfermarkt lo tasa en 600mil euros) puede acabar saliendo caro. Así que haciendo una apelación a la directiva del Depor, les digo que dudo mucho que un jugador que (desgraciadamente) ha tenido una carrera lastrada por las lesiones, pueda mejorar el equipo que (por muy mal que lo este haciendo) tenemos ahora, por favor, reconsideren la opción de ficharle, y busquen nuevas alternativas en el lateral, que como las meigas, habelas, hailas.