Zidane: "Es muy bonito hablar en negativo del Real Madrid, vende más"

Rueda de prensa de Zidane previa al partido de Liga frente al Villarreal. El técnico francés ha hablado del rival, de la situación del equipo, especialmente de los suplentes, del sorteo de Copa del Rey y ha cargado contra la prensa por su negatividad hacia el equipo:

El Villarreal: “Es un partido contra un rival bueno, está haciendo una buena temporada. Vamos a intentar todo para ganar el partido, es nuestro objetivo y nos preparamos para eso”. “Es un rival que con el balón sabe jugar, corre mucho y positivo. Como decía lo demuestran con sus resultados”.





Los nervios de los jugadores: “es complicado no mirar lo que se dice, pero intentamos hacer y mirar lo mínimo, hoy en día todo lo que se dice del Madrid es negativo, no lo veo así. La situación es la que es y tenemos que sacar las cosas positivo, y lo positivo es que estamos vivos en todas las competiciones y hay que sacarlo adelante. Es como las malas rachas, es la gente la que nos coloca en esta situación, no estamos tan mal como se dice. Buscamos las energías positivas”.

Los cambios tras la reunión: “Si he notado cambios, la reunión fue para eso y siempre se saca puntos positivos”.

Enfrentamiento en Copa contra el Leganés: “Es un partido difícil, lo bueno es que no salimos de Madrid. Antes de mirar semifinales hay que jugar los cuartos. Somos el Madrid y sabemos la dificultad de cada partido, todos los adversarios son difíciles, puede venir cualquier equipo, pero nosotros somos el Madrid”.

Autocrítica: "Estoy cansado de escuchar que el Madrid está mal. Es fácil decir que todo está mal. Pero sabéis que no es todo negativo aquí. Es muy bonito hablar en negativo del Real Madrid, vende más".

Cambio de imagen del equipo: “La charla fue para sacar aspectos positivos, pero hay que demostrarlo en el campo. No tenemos falta de juego, sino de continuidad de confianza, la que debemos tener. Esto se consigue ganando partido. Puedes decir que los más importante es ganar, últimamente es difícil, pero nosotros vamos a seguir”.

La atmosfera del Bernabéu: “Solo puedo decir a la gente que queremos que vengan a animar al equipo, como siempre han hecho. Le digo a la gente es lo mismo, que no escuchen lo que se dice, porque no todo es negativo. Necesitamos a la gente, igual que cuando estamos bien no necesitamos de euforia, cuando estamos en dificultades necesitamos a la gente”.

Lo bueno del Madrid: “Estamos vivos en todas las competiciones. Cuando veo los partidos, y lo hago dos o tres veces, no creo que estemos tan mal. Acepto las críticas, no estoy aquí para cambiar eso, pero digo que hay cosas positivas en este equipo”.

La necesidad de fichajes: “Puede extrañar a la gente, pero si tienes un jugador que quieres, está disponible y va a aportar más de lo que tengo aquí sí, pero no veo a nadie que pueda cambiar todo eso. Se verá en junio, pero ahora no”.

Injusto con los suplentes: “No creo que mis jugadores piensen eso. Intento llevar una plantilla buena, es difícil, pero nunca voy a ser injusto con un jugador. Tengo que tomar decisiones, pero no creo que sea injusto con mis jugadores. Es verdad que alguno juegan menos, la situación no hace que pueda cambiar muchas cosas, pero son todos importantes y lo serán hasta el final”.

Como mejorar físicamente: “No puedes hacer una mini pretemporada porque jugamos cada tres días. No quiere decir que no hagamos nada, cuando podemos meter cosas lo hacemos, por ejemplo, si un jugador no juega entre medio lo trabajamos, pero no todos a la vez”.

Cristiano: “Esta bien físicamente, es lo más importante. La racha de goles es lo mismo, ha hecho gol y volverá marcando”.

El estado de Benzema: "No sé cómo está, ha vuelto a tocar el balón, pero vamos a ir día a día. Vamos a ir poco a poco, lo que queremos y él quiere es que vuelva al 200 por ciento, no al 80".

Qué hace falta cambiar pensando en el PSG: "Debemos encontrar nuestro mejor nivel si

esperamos algo ante el PSG. Lo que tenemos ganas de recuperar es la regularidad con las cosas que hacemos bien y no nos está pasando. Recuperar la energía positiva y hace falta que cada uno de nosotros ponga un poco más porque la situación lo exige".