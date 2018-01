Zidane: "Mi rol es proteger a mi plantilla. No tengo nada contra Kepa"

ZInedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa con motivo del duelo de Copa que enfrentará a Real Madrid y Leganés en el Santiago Bernabéu. Los merengues llegan al partido de vuelta con la ventaja de haber ganado en Butarque por 0-1 pero 'Zizou' no quiere que su equipo se confíe lo más mínimo. Además, el técnico también se pronunció sobre la renovación de Kepa con el Athletic. Esto fue lo que dijo el técnico madridista en la sala de prensa de Valdebebas.

Fichaje frustrado de Kepa: "Los jugadores en junio son potenciales para el Madrid, pueden venir al Madrid si la estrategia del club es cambiar algo, con el entrenador. En junio sí. Pero la idea mía, y la del club también porque estamos juntos, era de no cambiar muchas cosas y nada más. Me molesta cuando escucho algunos comentarios cuando dicen que al final he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, lo que hago con los jugadores del Real Madrid. No quiero hablar de jugadores que no son del Madrid. Estoy con mis jugadores y ellos son lo más importante. Si están positivos vamos a hacer cosas importantes. Mi rol es proteger a mi plantilla. No tengo nada contra Kepa".

Estado físico de Ramos: "Contamos con él para mañana, veremos cómo lo vamos a hacer pero va a estar".

Claves ante el Leganés: "Viene de perder 2-0 y empataron, vienen super motivados, esto es la Copa y con un gol puede pasar de todo. Sabemos de la importancia que le damos nosotros al partido, a quien nos enfrentamos, a un equipo que no va a bajar los brazos, todo eso lo sabemos".

Suplencia de Isco: "Es un jugador importante, siempre va a tener un papel importante aquí, este yo o no. Siempre he demostrado mi confianza en él, es un jugador determinante y eso no va a cambiar. Luego, como siempre, hay partidos... El día del Barcelona no jugó ni un minuto pero no era la idea, la expulsión cambio los planes. Isco puede jugar en muchas posiciones, en 4-3-3 puede jugar arriba o con los tres del centro. Isco es listo para saber que el papel que va a tener siempre va a ser importante".

Buen momento de Bale: "Lo que ha cambiado es que no tiene problemas, no tiene molestias. La consecuencia es que, como es un jugador muy importante, lo está demostrando. Esperemos seguir así, cogiendo todos un poco más de afianzara, de juego, y seguir en esta línea".

Herida de Cristiano en el ojo: "Él quería saber cómo estaba su herida, y nada más. No me voy a inventar nada, es lo que dijo dentro del vestuario. Si está entrenando con el ojo así es que lo más importante para él es el equipo".

Pitos a Benzema: "Es un jugador que hacía un mes que no jugaba y tenía ganas de volver. La única cosa de la que disfruta es jugar. No es un momento agradable que le piten cuando sale al campo. Lo que necesitamos de nuestro público es que estén con nosotros durante los 90 minutos, después que pase lo que tenga que pasar".

Neymar: "Viendo como está jugando sus estadísticas son increíbles, pero a mi lo que me interesa son mis jugadores. Él y Cristiano son jugadores increíbles y siempre aparecen en las grandes citas".