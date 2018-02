Así está la crítica situación de Macnelly Torres en Atlético Nacional

El ambiente en este momento en Atlético Nacional es muy tenso tras la decisión de no contar con Macnelly Torres en el partido de ida de la Superliga ante Millonarios en el estadio El Campín, encuentro que terminó con empate sin goles.

El Mago, referente e ídolo de Nacional no está conforme con el trato que le ha dado la directiva del verde de Antioquia, en cabeza del presidente Andrés Botero, y lanzó duras críticas en una conversación con el programa El Alargue de Caracol Radio.

Macnelly había recibido ofertas de diferentes equipos hace ya varias semanas, y en este momento buscar un equipo para Torres es una tarea difícil ya que los equipos ya terminaron su pre temporada y están a punto de empezar competencia oficial.

LUIS ACOSTA/GettyImages





Sobre su situación, el jugador habló claro y confirmó que la situación no es la idónea ni para él ni para el club: "Realmente mi situación no se sabe. En diciembre tuve oportunidades de salir de Nacional, pero la propuesta no era lo que el club esperaba y no se pudo concretar. Me presenté al club para la pretemporada y después de la Florida Cup viene Mauricio Navarro de la dirigencia a informarme que buscara un equipo que diera un dinero para salir en préstamo. Esa es la opción que ellos me dan. Imagino que esto es con conocimiento de la directiva y por eso me entero que no soy tenido en cuenta por el cuerpo técnico. La situación me la expresan muy tarde, es muy difícil porque todos los equipos están armados para inicio de torneo. Hoy no tengo un club donde vaya a actuar, hay unos interesados, pero nada concreto. No estar en el partido de Superliga fue una decisión bilateral, sabiendo que no soy tenido en cuenta en Nacional, no quería cerrar puertas a otros clubes en Colombia. Creo que la directiva no ha manejado mi caso como se debe. Me quedan 2 años de contrato, pero no pienso quedarme en un club donde no quieren contar conmigo. No queda otra que esperar un club que me brinde las condiciones que quiero o si no me quedaré cumpliendo mi contrato".





El mediocampista barranquillero no está conforme con el trato de las directivas y al parecer sus horas con el club están contadas. Estamos a la espera de un comunicado oficial por parte del club verdolaga.