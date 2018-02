OFICIAL | Carlos Salcido habló sobre el caso Alanís

El jugador de las Chivas de Guadalajara, Carlos Salcido, habló en conferencia de prensa sobre el caso de su compañero Oswaldo Alanís, en donde reconoció que el problema se debió arreglar internamente y no como sucedió. Además, los involucrados aprendieron la lección y que no volverá a pasar.

“Creo que he siempre que pasan ese tipo de cosas todos nos damos cuenta lo que hacemos bien o mal. No puedo hablar del entrenador, el directivo (José Luis Higuera) o de Jorge (Vergara), pero si te puedo decir que en su momento hablé con todos. Primero, para saber lo que estaba pasando porque no me di cuenta, viajamos y no me di cuenta que Alanís no había viajado, ahí supe”, explicó el defensa.

“Matías (Almeyda) llegó al segundo día (a Cancún, en la pretemporada) y ahí empiezo a darme cuenta para empaparme un poco. Después, me tocó hablar con él y ahí me entero de toda la situación hablando con Alanís. Las cosas y todas las situaciones, lo que tenía que hablar en su momento lo hablé. Todos somos muy inteligentes, Matías, Higuera, Jorge, todos sabemos qué se hizo mal y bien. Te aseguro que en el futuro no vuelve a pasar”, expresó el capitán del Rebaño Sagrado.





RONALDO SCHEMIDT/GettyImages





Asimismo, subrayó el papel de la Asociación Mexicana de Futbolistas, la cual manejó el caso de manera correcta. “Lo llevamos como se debía de hacer: internamente. La gente que habló con ustedes ya saben quién fue. Soy de las personas que lo hace interno, hablo con el jugador o con quien deba hablar y ya está”, añadió el campeón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Para decirte cosas, nunca te las voy a decir, pero gracias a Dios todo bien, me alegro por Alanís que está en el equipo y qué bueno. A futuro Dios quiera que le vaya bien. Yo no soy el entrenador, yo lo veo al parejo del equipo, está en Selección y tenemos un entrenador muy inteligente que sabrá en su momento quién puede jugar y quién no”, concluyó Salcido.