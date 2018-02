REVELADO | La razón por la que el Real Madrid rechazó a Aubameyang

Aubameyang es el gran protagonista del último fichaje del mercado invernal. Pese a que el 29 de enero varios medios internacionales informaron de un acuerdo entre Arsenal y Borussia para el traspaso y el martes estaba ya en Londres, no fue hasta ayer que los gunners anunciaron el fichaje del delantero gabonés. Un delantero que dará un salto de calidad a los de norte de Londres. Un delantero que también podría haber acabado en otro club, no solo eso, sino que en más de una ocasión ha declarado que le encantaría jugar en el Real Madrid por su abuelo. El Real Madrid necesita un refuerzo en la delantera, ¿por qué no lo fichó? Existe una razón para ello.

JAVIER SORIANO/GettyImages





El motivo por el que los de Florentino Pérez descartaron su fichaje fue el método utilizado por Aubameyang para forzar su salida de Dortmund. Aubameyang comenzó a llegar tarde a los entrenamientos, incluso a no asistir por olvido y, cuando lo hacía, no entrenaba al 100%. Estas prácticas no gustaron nada en los despachos del Santiago Bernabéu y decidieron que no era un futbolista para vestir la camiseta del Real Madrid.

A los de Wenger no les importó, sabían que lo hacía para forzar su salida y que su fichaje haría mucho mejor el de Mkhitaryan. Aubameyang se lo agradeció al club con estas declaraciones. “Primero, siento todo lo que ha pasado en este último mes. Quería cambiar de aires el verano pasado y no funcionó, ahora tenía que ser así. Puede que no eligiera la mejor forma pero todos saben ya que Auba está loco, soy un joven alocado”, comentó. También reconoció haber cometido errores pero se justificó en que ninguno de ellos fue “con malicia”.