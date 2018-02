Ernesto Valverde: "No estoy pensando en otra cosa que no sea sacar el mejor equipo mañana"

El técnico azulgrana ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al partido ante el Espanyol, correspondiente a la jornada 22, que se jugará mañana a las 16:15h. Tratará de vencer al conjunto perico en su feudo por primera vez en su carrera como entrenador después de cosechar cinco derrotes y dos empates.





La respuesta más significativa ha sido la última, cuando le han preguntado por si sentar a Piqué de inicio rebajaría la tensión entre ambos clubes. Ha sido claro: "No estoy pensando en otra cosa que no sea sacar el mejor equipo mañana".





Valverde: "Espero un Espanyol motivado. Me imagino que ellos van a empezar fuertes y nosotros tenemos que estar bien puestos para demostrar que podemos ganar el partido" https://t.co/zv3mCTARPx — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 3, 2018





Lo primero que se ha sabido en dicha intervención es que no han ido convocados André Gomes ni Ousmane Dembélé, al igual que el lesionado Thomas Vermaelen. El francés recibió el beneplácito por parte del equipo médico, pero Ernesto Valverde ha preferido reservarle. Sus palabras al ser cuestionado por ello, han sido: "No está para jugar ahora. Intentaremos ser cuidadosos con él, de la misma forma que fuimos la vez anterior. A ver si ahora no recae. Hoy ha hecho parte con el grupo, esta semana irá entrando poco a poco pero no es un momento para correr riesgos".

La pregunta que ha iniciado la ronda de cuestiones ha sido la posibilidad de que haya sorpresas en el partido y de si éstas serán las que decidan como acontece. El entrenador ha respondido: "Es verdad que al estar tan cercanos estos dos últimos partidos de Copa las sorpresas serán pocas. Ellos tienen la posibilidad de jugar más ofensivo o defensivo, pero creo que intentarán jugar con entusiasmo e ilusión y repetir el resultado que consiguieron en Copa. Intentaremos sorprenderlos. Nuestra intención es sumar porque todavía nos queda mucho y ganar cuesta.

Refiriéndose a la probabilidad de que descanse Andrés Iniesta, ha dicho: "Es posible que no salga de inicio pero no porque vaya a ser un partido duro, sino porque lleva mucha carga de partidos".

En relación al ambiente que habrá en el feudo perico, ha subrayado: "Se hace mucho ruido en muchas coses y luego la gente es mucho más normal que todo eso. Hemos jugado en campos del Atlético, Madrid, donde se preveía un ambiente hostil, y luego se ha jugado un partido de fútbol normal. El partido será duro por el derbi, pero no porque haya un juego fuera de lo normal".

Otro tema que ha salido es la adaptación de Yerry Mina y el motivo que le hace no jugar, a lo que el técnico ha dicho: "Podría jugar mañana o el próximo día. Está en condiciones, está convocado. Hasta ahora he decidido que jueguen Umtiti y Gerard. Disponibilidad la tiene, el periodo de adaptación ha pasado, hasta ahora he preferido que jugaran otros jugadores, pero todo puede pasar".

Sobre la diferencia con el segundo clasificado, ha querido evitar tranquilizarse en exceso: "El pensar que tienes cierto margen te puede llevar al error. Nuestra intención es ganar mañana, igual que intentarán hacer nuestros rivales".

Cuando le han preguntado por el fichaje de Íñigo Martínez por el Athletic, se ha acordado de lo acontencido en verano: "Supongo que al Athletic no le habrá gustado que el City le haya fichado a Laporte, igual que a la Real no le ha gustado que le hayan fichado a Íñigo o que a nosotros no nos gustó que el PSG nos fichara a Neymar".

Le ha restado importancia a la posibilidad de batir un récord en el banquillo azulgrana, el del mejor arranque de la historia (serían 22 partidos sin perder): "Ahora mismo no me dice nada, pero es un buen dato. Esperemos a mañana, si sucede".

En cuanto a elegir entre la paciencia para ganar o el hecho de encajar pocos goles, ha dicho: "Si atacas bien, defiendes bien. Nuestro objetivo siempre son los dos. Si llegamos a la zona de remate, le complicamos a los rivales hacer las contras".

También ha hablado sobre de posibles irresponsabilidades previas al partido, el hecho de evitar que los futbolistes hagan determinades declaraciones, las decisiones con los jugadores del filial que suben al primer equipo, cómo espera que salga el Espanyol, la campaña por la falta de Sergi Roberto a Andreas Pereira o el hecho de ser compañeros y rivales con Quique Sánchez Flores.