¡TODO TRANQUILO! | Chicharito aseguró que no tiene problemas con Moyes

El delantero del West Ham United, Javier Hernández, salió a desmentir los rumores que apuntan que lleva una mala relación con su técnico, David Moyes, con quien ya compartió vestidor en el Manchester United.





El entrenador de Javier Hernández (@CH14_), David Moyes, aseguró que no lo venderán, a menos que le lleguen al precio





Del mismo modo, Chicharito explicó que su deseo de emigrar del club londinense era para buscar un equipo donde pudiera sumar minutos y llegar en mejor forma al Mundial de Rusia 2018 que se jugará este verano.

Ante todas las noticias que aseguraban que el ariete buscaba abandonar a los Hammers por no ser del agrado de su entrenador, el ex de Chivas le dio la explicación al diario Marca Claro y reiteró que nunca ha tenido roces con el escocés.





LA VERSIÓN DEL JUGADOR. Así es la relación entre Javier Hernández y David Moyes en el West Ham | CH14:





“Nos llevamos bien, nos llevamos bien. Nunca ha habido nada, ningún problema personal. Yo nunca he tenido nada, ni él. Nunca hemos tenido roces, no hemos tenido esos momentos negativos, no hemos tenido nada. No sé esa pregunta a qué va, pudiera parecer, pero no es para hacerlo de más o hacerlo de menos, el fútbol es así, lo que digan no significa que sea, porque también necesitan escuchar la versión de mi entrenador, porque yo nunca he tenido problema con él ni con nadie”, indicó el máximo anotador de la Selección Mexicana.

Asimismo, añadió: “Habrá personas con las que me lleve mejor y con otras no tanto, pero eso no quiere decir que sean mis enemigos, ni mucho menos. La verdad que la situación (con Moyes) está bien, no hay nada malo, no hay nada negativo que yo pudiera decir que haya sucedido o que haya pasado”.





EXCLUSIVA #MARCAClaro



Chicharito Hernández: "Busqué SALIR, no porque no quisiera estar en el #WestHam, sino porque yo quería MINUTOS"





Cabe recordar que del mismo modo, el estratega europeo hace poco alabó al atacante mexicano por su habilidad, aunque especificó que casi no ha jugado debido al buen nivel que tienen sus compañeros de equipo.

“Es un jugador realmente bueno, su habilidad para finalizar las jugadas no le pide nada a la de los mejores. Creo que es la buena forma de Michail Antonio y Marko Arnautovic le ha puesto las cosas difíciles. Cuando llegué, Javier estaba lesionado, así que no lo pude utilizar y tuvimos que jugar con Michail y Marko, y los dos lo hicieron muy bien. Chicharito es un gran jugador”, declaró Moyes sobre Hernández Balcázar.





En el pasado el azteca ya demostró que sabe brillar en la Liga Premier pues con los Red Devils logró un total de 59 goles, así como diversos títulos, así que se espera que con los Hammers pueda sobresalir también, de hecho es el máximo romperredes de los londinenses en este momento con seis dianas, pese a no ser titular.

Finalmente, el dos veces mundialista alcanzó recientemente los 200 cotejos en las Ligas Top de Europa, marcando un total de 78 dianas y brindando 18 asistencias, aún cuando únicamente ha sumado 10 mil 913 minutos.





