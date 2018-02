Zidane: "No tengo que demostrar nada mañana"

ZInedine Zidane ha comparecido en la rueda de prensa previa a la 'final' que afrontará el Real Madrid el próximo miércoles ante el PSG en octavos de final de la Champions League. Los merengues se juegan la temporada y el míster francés ha dicho que lo darán todo para estar en la siguiente ronda. Estas fueron las declaraciones del técnico merengue:

Mentalidad del equipo: "Primero vamos a pensar en el partido de mañana. Las eliminatorias son 180 minutos o más pero lo primero para nosotros es concentrarnos en lo que tenemos mañana. Nada más".





No hay nada que demostrar: "No vamos a cambiar lo que pueda opinar la gente de nosotros, intento trabajar, es mi pasión, intento transmitir muchas cosas y el resto no lo puedo controlar, mañana no tengo que demostrar nada, solo puedo pensar en el partido y es lo que me importa ahora mismo. No lo que se pueda decir de mí. Contra el PSG, es cierto, siendo del Olympique de Marsella puede que haya una rivalidad histórica peo pienso en el Madrid contra el PSG, sólo pienso que va a ser un gran partido de fútbol".

'BBC': "Lo que me interesa a mí es ver a mi equipo metidos en el partido de mañana. Vas a ver como siempre digo cómo empezamos el partido. Pero para mí no es importante cómo vamos a jugar, digo el dibujo, sino lo que vamos a hacer en el campo".

Declaraciones de Guti: "Lo veo capacitado además es lo que está haciendo, sí puede ser entrenador del Madrid y lo veo bien. Es un tipo de la casa además y yo creo que un día es su sueño también. Por qué no".

Guti: "Claro que me animaría a ser el entrenador del Real Madrid" https://t.co/qOPwe4XxIY — Tiempo de Juego (@tjcope) February 12, 2018

Futuro de Zidane: "Estoy concentrado en el partido de mañana y lo resto no lo puedo controlar".

Presión: "No es una final para mí, es un partido de Champions y lo que tenemos que hacer es jugar bien al fútbol. El resto no pienso en lo que puede pasar en un futuro. No sé que equipo tiene más presión. Nosotros al revés, vivimos y queremos jugar estos partidos. Lo que quiere la gente es ver un gran partido nada más".

Cristiano vs Neymar: "Hablamos de dos grandes jugadores, pero es Real Madrid-PSG, no Cristiano contra Neymar. Cristiano ha obtenido cosas extraordinarias y no les compararé ahora mismo. Lo que quiero decir es que lo que digo sobre Neymar es que ya sabemos lo que hace en el campo, puede marcar la diferencia. Y lo que queremos ver no es un duelo Neymar-Cristiano, sino entre Real Madrid y PSG".

Estado físico de Bale: "Yo tengo que hacer cambios y es verdad que muchas veces son los jugadores de delante. Normalmente los cambios los hago con los jugadores más ofensivos. No hay nada aparte de eso".

Sistema de juego: "Al final no te voy a decir nada. Lo que te puedo decir es que no depende del dibujo, la decisión la voy a tomar yo de cómo vamos a jugar pero son los jugadores lo que me interesa más lo que hagan en el campo. Del dibujo no voy a decir nada, lo siento".

Marcaje individual a Neymar: "No sé si te tengo que contestar. Me tengo que guardar las cosas para mí. Veremos mañana como siempre".

Pitos a Benzema: "Como siempre, nuestra afición lo que queremos es que estén muy orgullosos de nosotros y lo vamos a dar todo. La afición va a estar con el equipo, mañana tenemos otro partido, otra oportunidad, otra competición y lo que vamos a hacer es darlo todo".