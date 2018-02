Matías Almeyda habría revelado cuándo dejará de ser DT de Chivas

Matías Almeyda sabe que Chivas pasa por un muy mal momento y que se ve complicado que puedan salir del agujero de la noche a la mañana. Sin embargo, el argentino ha dejado claro que dará lo máximo para que Chivas levante su paso, debido a que confía en su equipo, por la calidad que tiene la institución.







El Pelado dijo que siempre estará agradecido con Vergara y que el día que tenga planeado irse, le comunicará al dueño del club y no alimentará los rumores.

“De Jorge (Vergara) siempre voy a estar agradecido con ese señor y su familia por la posibilidad de trabajar que me da, pero repito, que no haya especulaciones, y el día que yo sienta que no le puedo dar nada a Jorge y al equipo, él será el primero en enterarse, pero por ahora no se me cruza en lo más mínimo por la cabeza”

Almeyda aseguró que el día que lo decida, el primero en saberlo será Jorge Vergara y no entrará en rumores, sin embargo, en este momento no tiene un plan de salida en mente.



"Que no haya especulaciones, el dia que yo decida no estar más me sentaré con Jorge Vergara y le diré que no estoy más. Esto es simple, no daré más vueltas."