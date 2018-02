HOT | Las fotos de la hermana de James Rodríguez que triunfan en la red

Traveling is wonderful, just find the person to collect memories and miles🌞💛🐭______________________________________________viajar es maravilloso, solo encuentra la persona perfecta con quien recolectar recuerdos y millas💛🌞🐭. Si pudieran ir a un algún lado hoy mismo cuál sería? Yo me iría a Alaska🌨✈️.!!!!!

A post shared by Juana Valentina. (@juanavr98) on Feb 11, 2018 at 7:30am PST