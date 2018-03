Zidane: "Hay Liga, es difícil pero no imposible"

Rueda de prensa de Zidane antes del partido que enfrentará a los Blancos frente al Getafe. Ha hablado de las posibilidades en Liga, del partido contra el PSG y de más cosas.

Ganar al Getafe: “Lo vamos a intentar, hemos perdido un partido, pero vamos a intentar pensar en la victoria, pero dando lo máximo en el campo. Hemos estudiamos al rival, pero vamos a darlo todo mañana”.

Baja de Neymar: “Lo sentimos por Neymar, pero es un equipo difícil y el que sustituya a Neymar será bueno. No pensamos que el partido sea fácil”

Jugadores pensando en Champions: “Al final los jugadores tienen la Champions en la cabeza, pero da igual, nos interesa el partido de mañana. Tenemos que hacer un partido mañana, lo estábamos haciendo en la primera parte ante el Espanyol, tenemos que hacer (mañana) los 90 minutos buenos.¿Pensando en el martes? Los jugadores siempre piensan en partidos como este, pero tenemos que preparar el martes pensando antes en mañana y haciendo un buen partido mañana.

Las opciones de los lesionados para jugar ante el PSG: “Lo importante es que Marcelo está mañana ante el Getafe. Luego veremos día a día, no te puedo decir nada, importa la sensación del jugador, yo quiero al jugador al 100%”.

Las quejas del Barça por los árbitros y calendario: “Me da igual, no me interesa. No es mi asunto”.

Exigirá el Getafe al Real Madrid: “Seguro, como todos los equipos. Contra el Madrid juegan supermotivados, para ellos es el partido del año. Tenemos que pensar para nosotros también lo es”.

Ganar la Champions desconectado en Liga: “Tenemos que ganar los partidos para esperar ganar algo al final de temporada. Es el camino. Cada tres días tenemos un partido y hay que hacer e intentar ganar todos los partidos, es lo que intentan los jugadores. Si tenemos la motivación en el partido, podemos conseguir algo”.

¿Hay Liga?: “No me interesa lo que hacen los demás. Siempre hay liga hasta el final, para todos. Pensáis que la Liga está sentenciada, pero tenemos que meternos en la cabeza que los partidos que quedan son importantes”.

Alineación contra el PSG: “Solo pienso en mañana, no tengo la alineación decidida para nada. Mañana tenemos que hacerlo bien, después hay tiempo para el martes”.

Modric y Kroos ante el PSG: “No sé, veremos”.

La liga es un obstáculo para la Champions: “La Liga está complicada, no imposible. Acabamos de ganar 5 partidos en Liga. El martes contra el Espanyol, estamos cabreados por haber perdido, creo que no merecíamos perder, pero el futbol es así. La derrota no cambia nada, igual que si las cosas van bien, venimos de ganar 5 partidos y cuando las cosas salen mal no te puedes quedar con las cosas malas. Tenemos que conectar con lo que hacemos bien, tanto para mañana, como para el martes como con lo que viene. Va a ser complicado. Solo hay que ver entre Barça y Atlético, ahora hay 5 puntos de distancia y si gana el Atlético hay dos puntos. Hay Liga, soy optimista hasta el final”.

Opinión sobre Gaku Shibasaki: “Es un jugador bueno. El Getafe es un equipo organizado con jugadores de calidad y Shibasaki es uno de ellos”.

Más cabreado después del empate del Barça: “Si”

Juega Cristiano: "Mañana veréis si juega o no”.





Estado del Madrid en comparación con el Madrid previo a la ida con el PSG: "La sensación es de cada uno. Si antes estábamos mejor o no... No hemos ganado nada aún y me gusta pensar que los partidos que tenemos son buenos para demostrar que tenemos calidad. Demostrar que nada está ganado".