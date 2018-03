Las conmovedoras cartas de los argentinos de la Fiore para el fallecido Davide Astori

No tengo palabras que describan lo que siento. Desde el primer día estuviste al lado mío aconsejándome y ayudándome. Un hombre sincero y frontal, que dio todo por los suyos. Aprendí mucho de vos este tiempo y se me desgarra el alma al pensar que no te voy a ver mas a mi lado haciendo lo que amamos, y disfrutando cada día. gracias por todo CAPITÁN, siempre vas a estar presente AMIGO 💜💜 Non ho parole che descrivano ciò che sento. Dal primo giorno ero al mio fianco consigliando e aiutandomi. Un uomo sincero e frontale, che ha dato tutto per il suo. Ho imparato molto da te questa volta e mi fa piangere l'anima per pensare che non ti vedrò di più al mio fianco facendo ciò che amiamo e godendoti ogni giorno. grazie per tutto il CAPITANO, sarai sempre presente AMICO

