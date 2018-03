Van der Vaart revela cómo fue su salida del Real Madrid en el último día de mercado

El mediocentro holandés ha atendido a la revista FourFourTwo y ha relatado cómo se fraguó su marcha del conjunto merengue, donde estuvo en las temporadas 2008-09 y 2009-10, antes de jugar en el Tottenham.

Rafael van der Vaart llegó al Real Madrid siendo una de las sensaciones de la Bundesliga en verano de 2008. Se hizo un hueco en la mediapunta, en el costado izquierdo y en la medular merengue, disputando 42 partidos, aunque fue discreto con 5 goles y 6 asistencias. En la siguiente, con la llegada de José Mourinho al banquillo blanco, sus apariciones se vieron reducidas hasta 31, pero sus cifras se mantuvieron con 7 tantos y 5 pases de gol. No obstante, según explica el mismo jugador para FourFourTwo, el mismo técnico luso le dijo que no tendría lugar en el once titular y que decidió a última hora irse al Tottenham. Lo relata de la siguiente forma:

"Fue de último minuto. José Mourinho fue claro sobre mis oportunidades diciéndome que había comprado a Mesut Özil para jugar en mi posición. Me dijo que podía quedarme, pero no iba a estar en el XI titular. En ese momento, aún pensaba en quedarme durante otra temporada. Pero alrededor de las 4:00 pm del último día de mercado, mi agente me llamó para decirme que el Tottenham estaba interesado en mí. Le pregunté si podía pensar. Me respondió que tenía que decidir en menos de dos horas. Empecé a evaluar todo, me tomé una siesta… De repente, me desperté con el sonido del teléfono. Eran como las 5:40 pm y mi agente me decía que tenía que decidir en ese instante. Pensé por una fracción de segundo, y luego dije: ‘sí, hagámoslo’. No tuve tiempo de pensar demasiado o discutirlo con nadie, fue pura intuición. Muy pronto me di cuenta de lo feliz que estaba con la decisión. Desde el primer momento en que llegué a Spurs Lodge, me sentí como en casa”.

El neerlandés se formó en las categorías inferiores del Ajax, donde llegó con 10 años y debutó en el primer equipo con 17. Ya con 22, en 2005, hizo las maletas para jugar en el Hamburgo a cambio de 5,1 millones de euros. Aterrizó en la capital española en 2008 por 15 y jugó dos temporadas en el Real Madrid antes de irse al Tottenham, en 2010, a cambio de 10,5. Volvió al mismo club teutón en 2012 y estuvo tres temporadas antes de jugar en el Real Betis el ejercicio 2015-16.