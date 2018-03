Zidane: "Al que sea futbolero le tiene que gustar Benzema"

Zinedine Zidane compareció este mediodía en rueda de prensa ante los medios después del último entrenamiento previo al partido que le enfrentará mañana sábado al Eibar en Ipurúa (13:00), encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Santander 2017/18, el técnico francés habló de la eliminación del PSG, la actualidad del equipo y del partido del sábado.





¿Que partido espera mañana?: Esperamos otro partido de liga difícil en un campo complicado. Un estadio donde es difícil sumar puntos, el Eibar está haciendo una temporada muy buena. Pero sabiendo eso nosotros nos preparamos para hacer un buen partido.

Insjustos con Benzema: Eso no tengo que comentarlo yo, no voy a cambiar nada. Benzema está trabajando muy bien, nos gustaría que hubiera marcado en París pero debemos tener paciencia, lo importante es haber pasado.





Zidane alineador: A mí no me molesta, la realidad es así. Cuando se pierde hay comentarios y cuando se gana otros. Lo que nadie me va a quitar a mi es mi trabajo y mi ilusión. Hay que saber vivir con las críticas.

Neymar, 400 millones de euros: No voy a hablar de un jugador que no es mío. Yo recuerdo cuando me compraron, fueron 72, a mi me parecía una locura. Ahora son 222 millones, puede ser que dentro de 10 años sean 400, no sé.





Las dos caras del Madrid en Liga y Champions: Yo creo que son momentos de la temporada, donde es difícil mantener siempre el nivel alto. Es cierto que cuando empiezas de forma irregular y empieza a haber distancia es más difícil mentalmente. Pero mi mensaje a la plantilla es que nosotros no vamos a bajar los brazos. La Liga no está terminada ni sentenciada.

Aficionados descontentos con Benzema: Yo no tengo que convencer a la gente. La gente que sabe de fútbol sabe que es muy bueno. A la gente le puede gustar o no, como todos los jugadores, eso no lo puedo cambiar to. Lo que tiene que hacer Karim es seguir a tope, con el tiempo que lleva aquí ha demostrado que es muy bueno.

¿Hubiera firmado esta situación en junio?: No, porque nosotros siempre cuando empieza una temporada queremos ganar todo. Yo siempre quiero más. y los jugadores también. Dicho esto, estamos ahí para pelear por todo.

Eibar a dos puntos de Europa: Es un rival muy peligroso, sus aspiraciones son una motivación extra. Es un equipo que tiene más, con un técnico que tiene claras las cosas. A mí me gusta mucho, son muy valientes y muy serios. Nos lo van a poner difícil.

¿Si no te gusta Benzema no te gusta el fútbol?: Al que sea futbolero le tiene que gustar Benzema.

Casemiro y Lucas Vázquez: El día del PSG es una cosa de todos. Luego destacan jugadores, yo agradezco a todos los jugadores. Nosotros tenemos un partido mañana, muy importante y es en lo que nos tenemos que centrar.

Neymar encajaría en Madrid: Neymar encajará en cualquier club porque es muy bueno, como muchos jugadores.

¿Qué le falta a Bale?: No le falta nada, está en un equipo donde hay muchos jugadores. El lo está haciendo bien, algunas veces le ha tocado quedarse en el banquillo. Pero Gareth es un jugador fundamental para nosotros, muy importante, que va a contar hasta el final de temporada.

¿Bale es un problema?: No , el sabe donde está, aquí todos son importantes. Vosotros buscáis el problema pero aquí no lo hay.