DEMOLEDORA | La autocrítica del Director Deportivo de la Roma por el fichaje de Héctor Moreno

El pasado mercado de verano había traído una noticia extraordinaria para el fútbol mexicano. En plena Copa Confederaciones, la Roma anunció el fichaje de Héctor Moreno, indiscutible central de la selección nacional. Un paso a un club grande de la Serie A no es cuestión cotidiana para el jugador azteca, por lo que el futuro, a un año del mundial, se auguraba fabuloso para Moreno.

Meses después, Moreno no pasó la prueba de estar en Italia como se hubiera esperado. En siete meses con La Loba, sumó sólo 317 minutos en seis partidos. El DT, Di Francesco, no contaba con él y en ocasiones no salía ni al banquillo. Por eso, en cuanto la Real Sociedad acercó una oferta de seis millones de euros por él en el mercado invernal no dudaron en aceptarla.

Paolo Bruno/GettyImages

El artífice del fichaje de Moreno fue Ramón Rodríguez Monchi, director deportivo de la Roma, quien se ganó el respeto futbolístico de Europa por sus efectivos y poco costosos fichajes en su etapa por el Sevilla. Semanas después de la salida del mexicano, el español ha declarado, sin ninguna cortapisa, que fue una equivocación de su parte.

En entrevista con Radio Roma, aceptó que erró en contratar a Moreno: "He hecho muchas cosas, pero tengo la capacidad de entender dónde me he equivocado, por ejemplo, con Héctor Moreno", dijo.

JAVIER SORIANO/GettyImages

Según comentó, creyó que el ex defensor del Espanyol podría ser un buen refuerzo para el club italiano, aunque no tardó en comprender que no sería así: "Estaba convencido de que Moreno podía ser útil para la Roma, pero después entendí que no fue así", declaró.





Ahora, Héctor Moreno vive su segunda etapa en el balompié español con la Real Sociedad a la espera de recuperar su mejor estado de forma e integrar la nómina de 23 que irá a Rusia 2018 con el tricolor.