Zidane: "Me hubiera gustado evitar a la Juventus"

Zidane compareció en la rueda de prensa al encuentro que disputarán el Real Madrid y el Girona, el domingo a las 20:45.

Neymar: “Es un jugador muy bueno pero no es un jugador nuestro. Yo lo que tengo que hablar es de mis jugadores”.

Neymar no es tabú: “Son comentarios vuestros. Él es un jugador muy bueno, todos sabemos lo que es Nemyar pero no es bueno hablar de un jugador que no es nuestro. Tenemos que respetar al PSG. Nosotros tenemos jugadores muy buenos y un final de temporada en el que solo debemos pensar en nuestras cosas”.





Neymar y la BBC: “Los buenos jugadores pueden jugar en cualquier posición y en cualquier club. Aquí hay muchos muy buenos. La mezcla con la BBC u otros jugadores… todos los que vienen aquí saben dónde están. Lo importante es el equipo”.

Bale está triste: “No, es un jugador que puede ser diferente pero no está triste. Está contento de estar con nosotros, en este club. Ha demostrado que es un jugador importante. Para contestarte: no, no está triste”.

Juventus: “La veo fuerte, como el año pasado. Es muy competitiva. Será una eliminatoria complicada que estará al 50%. Vamos a jugar el primer partido allí y ya veremos”. “Cada vez que juego contra la Juventus es especial para mí, es muy emocionante jugar contra ellos aunque me hubiera gustado evitarlo. Nos ha tocado, me concentraré para esa cita y dejaré de lado todo lo vivido allí”.

Sorteo de Champions: “Nunca pensé que hubieran bolas calientes o frías. Pienso lo mismo hoy. Nos ha tocado un gran rival pero a estas alturas es lo normal, son todos buenos”.

Partido contra el Girona: “La Liga es muy competitiva. Aquí no hay equipos pequeños, todos juegan muy buen al fútbol. El Girona está haciendo muy buena temporada. Nosotros, como siempre, hemos mirado detalles del adversario pero lo más importante es lo que vamos a proponer en el campo. Hemos trabajado muy bien durante la semana”.

Lucas Vázquez: “Lo primero, me alegro de que vuelva a la selección. Es un jugador que siempre está ahí, es un profesional, siempre da el 150% en todo. Está en un buen momento y nosotros lo aprovechamos. Lleva mucho tiempo aquí y tenemos que valorar lo que hace. Yo, como entrenador, lo valoro mucho”.

Parón de selecciones: “No me preocupa porque no podemos cambiar nada. Tenemos a 24 jugadores y son 19 los que se van con sus selecciones, son muchos pero yo no puedo decir nada. La selección es importante para un jugador porque representa a su país. No sé si es la fecha adecuada pero lo tenemos que respetar. Lo único que me gustaría es que vuelvan sanos y sin problemas”.

Motivación en Liga: “Carvajal lo diría por la situación, a él le gusta jugar. Cuando tú miras la tabla es verdad que puede ser un poco más complicado porque piensas que hay mucha distancia. Nosotros, y yo como responsable de eso, lo que tenemos que hacer es pensar que todos los partidos son importantes. Hoy somos terceros, hay que volver a ser segundos. Eso es un objetivo muy importante. Se puede pensar que es más difícil animarse pero no, los jugadores quieren jugar siempre”.

Varane: “Creo que es así, cuando no tiene molestias, sobre todo respecto a su rodilla, tiene más continuidad. Él necesita jugar y estar en un buen estado de forma. Cuando esto se da es un jugador extraordinario. Él ha dejado de jugar varios partidos porque tiene que descansar como los demás”.