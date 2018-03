REVELADO | El nombre que Sergio Ramos se ha negado a ponerle a su nuevo bebé

Sergio Ramos y su pareja Pilar Rubio están a punto de convertirse en padres por tercera vez. La presentadora de televisión ya está muy cerca de dar a luz a un nuevo miembro de la familia. Será otro varón, por lo que ahora mientras se hace larga la espera ambos están andan decidiendo cómo se llamará este bebé.

Tal y como reveló la propia Pilar Rubio a la revista Hola en un acto publicitario al que acudió recientemente, todavía no se han puesto de acuerdo sobre el nombre del pequeño, pero lo que sí saben seguro es cómo no se acabará llamando. Y es que se había rumoreado que le iban a poner Axl en honor al cantante de la banda Guns N' Roses, pero finalmente no será así, ya que al futbolista no le hace mucha gracia este nombre."Ojalá, pero no. A mí me encanta y suena muy bien, pero a Sergio no le gusta, así que estamos viendo si llegamos a un acuerdo", confesó la futura mamá. Hay que recordar que los dos anteriores hijos de la pareja se llaman Sergio Jr. y Marco.

Pilar Rubio no da por cerrada la familia después de este nacimiento que está a punto de producirse, pero lo que sí desea es que Ramos pueda estar presente. El jugador se encuentra concentrado con la selección y viajará a Alemania para disputar un partido amistoso este viernes, por lo que Pilar espera no ponerse de parto hasta al menos el fin de semana. "No tengo síntomas ni contracciones. A ver si aguantamos hasta el fin de semana o la semana siguiente", confió.

Además, los periodistas que acudieron al acto publicitario también preguntaron a Pilar Rubio por los últimos estilismos de Sergio Ramos que han dado mucho de qué hablar. A la colaboradora de 'El Hormiguero' le gusta la moda y pese a que se mostró reticente a hablar de ello, acabó asegurando que le gusta cómo se viste su pareja. "Para mí, Sergio es lo máximo. Es mi pareja y me encanta todo de él. No quiero entrar mucho en ese tema, pero para mí es muy guay cómo va", finalizó.