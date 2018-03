Fábregas recuerda el día que jugó por primera vez con Leo Messi.... y lo dejó en ridículo

El jugador español y el argentino se conocen desde que Messi ingresó en las categorías inferiores del FC Barcelona con 13 años. Desde entonces han compartido cantidad de momentos y el jugador del Chelsea ha querido desvelar en TyC una divertida anécdota.





Leo Messi y Cesc Fábregas compartieron vestuario en el FC Barcelona durante tres temporadas, y aunque uno siga en el Camp Nou y otro esté jugando en Stamford Bridge los dos jugadores son algo más que compañeros de profesión, son amigos. Y es que cuando el argentino llegó a La Masía allí se encontró con un jovencísimo Cesc Fábregas.





En una entrevista para TyC, el centrocampista del Chelsea ha relatado cómo fue la primera vez que se enfrentó a Leo Messi sobre un terreno de juego durante un entrenamiento: "Messi era realmente pequeño, es que es así. Parece que estoy exagerando, pero no. Entonces, había un ejercicio que era un 1 vs 1, puro y duro. Un jugador empezaba conduciendo la pelota y ahí salía otro desde la portería, y tenían que enfrentarse 1 vs 1, defender bien y el portero estaba en la portería. Teníamos 13 años, justo al llegar Messi", comenzó a relatar Fábregas.

"Yo de pequeño daba bastante leña, no sé por qué, luego he ido avanzando mi juego y ya no es así. Pero de pequeño sí que daba un pelín. Entonces vino el entrenador y me tocaba con Messi hacer ese ejercicio. Y el entrenador me vino y me dijo: ‘a este tienes que darle’. Y yo era un niño, tampoco iba con mala fe ni con mala intención, pero bueno, yo pensaba ‘imposible que este chico tan pequeño haga algo; no será nada’. Voy así un poco confiado al ejercicio, a quitarle el balón. Y bueno, viene conduciendo muy rápido y ahí yo me empiezo a poner un poco nervioso porque digo: ‘uh, es muy rápido’. Pero sigues confiado. Y luego hace la típica finta suya, que siempre sabes que se va a la izquierda y al final se acaba yendo igual. Y me la hace y yo me caigo al suelo, y él termina con el típico pase interior a la red. Y yo me quedo como diciendo: ‘pero, ¿esto qué es?’. Es que es una cosa que no te la esperas para nada".





"A partir de ahí, no le dije nada al entrenador, pero cambié de pareja (risas). Hice ver que me estaba poniendo las botas bien y que pasara otro, que se la comiera otro. Yo no quería quedar en ridículo otra vez. Fue el primer momento donde yo vi que había venido un jugadorazo", confesó el centrocampista blue.

Después de primera aquella vez que a Fábregas le tocó defender a Messi, el español y el argentino se han enfrentado en varias ocasiones sobre el campo y sigue siendo imparable.