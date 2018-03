HUMILDE | La Volpe cree que tiene pocos retos por cumplir en la Liga MX

El ex director técnico, Ricardo Antonio La Volpe, habló ante los medios de comunicación y confirmó que le quedan pocos retos en la Liga MX, ya que durante su trayectoria ha dirigido a grandes clubes y presumió la disputa del Mundial de Clubes con las Águilas del América.

"América me dio el Mundial de Clubes.¿Qué me queda? Tengo poco techo en México, porque ya lo toqué y tuve críticas, pero cuando jugaba en América me criticaban si jugaba o no bonito, cuando no se daban resultados decían que jugaba bien, cuando llevaba invicto decían que no jugaba bien. Terminé invicto y todos me criticaron, perdí la Final, pero me fui invicto”, agregó el argentino.





Asimismo, el "Bigotón" repasó su etapa como timonel de la Selección Mexicana, en donde disputó grandes torneos internacionales, incluida la Copa del Mundo de Alemania 2006.





"Estuve en Selección en un proceso con Olímpicos, Copa Oro, América, Confederaciones”, mencionó La Volpe.

Image by Elias Manzur Carrera





Por último, el originario de Buenos Aires se mostró molestó por el mal paso de Atlas en el torneo Clausura 2018.





"No estamos en el camino correcto. Si me preguntas a fondo, me preocupa y debe de entender la dirigencia que el aficionado ya quiere ser campeón, me pasó a mí cuando salí antes de ser campeón con Toluca. En el 98 quería ser campeón y es cuestión recíproca. Tienes que hacer grandes equipos y no sucede eso. La afición está resentida”, finalizó