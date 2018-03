Así le fue al jugador que el Real Madrid fichó en lugar de Coutinho en 2008

En 2008, el Real Madrid pudo haber fichado a Coutinho para su cantera. No obstante, el club blanco acabó desechando el fichaje del centrocampista para hacerse con los servicios de otro jugador brasileño. Estamos hablando de Alípio.

Sin embargo, este futbolista no tuvo la misma suerte que su compatriota y las lesiones terminaron por frustrar su prometedora carrera y hacerle cambiar de equipo hasta en 13 ocasiones. Ahora ha concedido recientemente una entrevista al diario Marca en la que ha revelado cómo fue su paso por la entidad merengue y dónde se desempeña actualmente.

Alípio confesó que ya estaba lesionado cuando fichó por el Madrid lesionado y esa fue la causa del calvario que vivió en las categorías inferiores del club. "Cuando el Real Madrid me contrató, sabía que tenía una tendinitis en proceso inicial en la rodilla derecha. Allí no me dieron ningún tratamiento, me trataba solo. Usaba antiinflamatorios por mi cuenta. Llegó un momento en el que no podía jugar como esperaban y apareció el Benfica, que se ofreció a ayudarme con la lesión. Allí intenté recuperarme sin pasar por quirófano, pero la tendinitis había avanzado y decidimos operar. Me operé la rodilla derecha, y después de dos meses me lesioné en el ligamento cruzado de la otra rodilla. Me operé", reveló.

Image by Adrián de Lorenzo

Su paso por el Benfica también fue breve, ya que tras recuperarse de las lesiones fue prestado a un equipo de Chipre, pero allí tampoco triunfó. "Desde la segunda operación quise parar de jugar. Después de haber visto cómo es el mundo del fútbol, me desilusioné con mucha gente... pero apareció esta oportunidad en Chipre y fui. Comencé a sentirme jugador, pero tuve problemas con el entrenador y me fui a Grecia. Tuve dificultades de adaptación por el idioma. Entré en depresión, fui al psicólogo y decidí dejar el fútbol".

Fue entonces cuando Alípio decidió empezar de cero en un club humilde de su país y allí logró volver a ser feliz. "Volví a Brasilia para estudiar y trabajar, pero un conocido que tenía contactos me convenció para ir a un equipo pequeño, el Luverdense. Volví a jugar. Fui a Vitória en 2016. En 2017 fui al Atlético Goianiense en primera división y sólo jugué el primer semestre, el segundo fui al Vila Nova en la serie B. Lo hice bien y entonces vine al Fortaleza".

Ahora Alípio continúa en Fortaleza y ha decidido que ya no aceptará ofertas de Europa. "No salgo más de Brasil por algo parecido a lo que puedo tener aquí. El periodo de las lesiones fue complicado... perdí parte de la pasión por el fútbol. El hecho de haberme casado, de volver a jugar en mi país, me ha ayudado. Me vuelve a gustar jugar al fútbol", finalizó.