MISTERIO RESUELTO | Ronaldo explica cómo fueron sus polémicas convulsiones en el Mundial del 98

Uno de los misterios más polémicos del fútbol reciente ha sido clarificado por fin. Y es que ya conocemos por qué Ronaldo Nazario acabó disputando la final del Mundial de Francia 98. Como sabrán, el brasileño realizó una mala actuación en el partido decisivo del torneo ante la anfitriona y se supo que esa misma mañana había tenido problemas de salud que en principio le iban a hacerse perder el partido, pero finalmente acabó jugando pese a que ya se le había descartado.

Se especuló entonces con que Ronaldo tuvo un ataque epiléptico o que tuvo problemas cardíacos. Otra teoría era que le dio un ataque de ira porque al parecer se habría enterado de las infidelidades de su entonces novia, Susana Werner, con un periodista. Además, se llegó a afirmar que fue la marca 'Nike', patrocinadora de Brasil y del futbolista, la que presionó para que Ronaldo jugara aquel partido pese a no encontrarse en condiciones.

Ahora el propio protagonista de esta historia ha revelado cómo sucedió todo. "Decidí descansar un poco después de la comida y lo último que recuerdo es que me iba a acostar. Después tuve una convulsión y me vi rodeado de compañeros, con el doctor Lidio Toledo ahí. Nadie me quería decir qué estaba pasando. Les pedí que se fueran, que me dejaran tranquilo porque quería dormir un poco. Entonces Leonardo me dijo que diéramos una vuelta por el jardín del hotel y me contó que no me dejaban jugar la final. Pero todos los test y todas las pruebas no mostraban nada anormal: es como si nada hubiera pasado", rememoró.





Ya en el vestuario, Ronaldo consiguió convencer a su entonces entrenador para que le incluyera en el once. "Poco después nos fuimos al estadio con el mensaje de Zagallo de que yo no jugaría pese a que yo tenía el resultado de los test que me habían hecho en la mano y el OK del doctor Toledo para que yo jugara. En el estadio me acerqué a Zagallo y le dije ‘me encuentro bien, no tengo nada. Aquí están los resultados de las pruebas, todo está bien. Yo quiero jugar’. No le di ninguna alternativa. No le quedó más remedio que aceptar mi decisión", confesó.

'O Fenomeno' reconoció que no jugó un buen encuentro, pero que el motivo de que disputase el mismo es que no quiso borrarse de la cita. "Sea como fuere, yo tenía un compromiso con mi país y no quise defraudar. Tenía mi orgullo y sentí que podía jugar. Obviamente no cuajé uno de mis mejores partidos, pero estuve ahí para cumplir mi papel", afirmó.