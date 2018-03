BOMBAZO | El último deseo de Carlos Tevez antes de retirarse del fútbol

Carlos Tevez no pasa por su mejor momento en Boca Juniors. El Apache regresó de China tras una mala experiencia deportiva en el Shangai Shenhua y, tras perder la Supercopa ante River y sufrir una lesión de la que se está hablando más de lo normal, realizó declaraciones fuertes en base a su futuro en el fútbol profesional.

El hombre de 34 años, que lleva una carrera brillante con pasos por clubes de la talla del Manchester United, Manchester City y Juventus, confesó que quiere decirle adiós al fútbol tras coronarse con Boca en el torneo continental más importante: "Si gano la Copa Libertadores, me retiro. Yo sigo con ganas de entrenar y progresar. Me quiero retirar a lo grande, ganando la Libertadores. No me deja dormir y por eso sigo luchando. No me falta nada en mi carrera. Eso es lo que hoy me hace fuerte y me hace seguir trabajando; en el resto, hago oídos sordos", confesó el delantero, que ya la ganó en el 2003 pero que quiere repetir.

Sobre el desgarro que lo dejará afuera un mes, y acerca de todo lo que se dijo por la procedencia de la lesión, Tevez fue claro: "Me lesioné el miércoles de la semana pasada en el gimnasio, haciendo un trabajo de fuerza de piernas , lo sentí apenas salí de hacer un ejercicio. De todo lo que se dijo, todo es mentira, no le pegaron en una. Despues de Tucumán me fui dos días a Córdoba con mi familia y no toqué los palos de golf. El sábado tuve libre y me fui al campo hasta el lunes, después dicen que fui a una carcel con Wanchope", cerró.