REVELADO | La leyenda del Madrid que le ha tirado un piedrazo al Barça

El Real Madrid es el equipo a batir en la Champions League. Los de Zidane son los vigentes campeones y han conquistado dos títulos consecutivos. Ahora deberán enfrentarse en los cuartos de final de esta edición al equipo que ganaron en Cardiff, la Juventus. Es por esto que el diario Marca ha realizado una entrevista a un ex jugador merengue que fue muy importante ante el conjunto italiano, Pedja Mijatovic, y que ha aprovechado para lanzarle un 'recado' al FC Barcelona.

Y es que el ex delantero no quiere ver al Barça ni en pintura. No quiere que se cruce con el Madrid en semifinales ni mucho menos en una hipotética final. "El Madrid tiene que jugar la final, evidentemente. Y del resto de rivales, no me gustaría enfrentarme al Barcelona ni en semifinales ni en la final. Mejor que alguien los elimine antes. Y seguro que ellos piensan lo mismo del Madrid, no creo que se vean tan fuertes como para que les dé igual. Creo que ambos prefieren no encontrarse. Así que en la final, el Real Madrid... y cualquier equipo menos el Barcelona", declaró.





Tampoco le gusta nada la Juventus, un rival que llega en un momento muy bueno y que a doble partido puede ser un obstáculo muy complicado. "Antes del sorteo, no deseaba que saliera la Juve, primero porque es un equipo complicado, eficaz y competitivo a dos partidos y segundo porque sabía que iba a tener que hacer muchas entrevistas como ésta. Merecen todos mis respetos por dos razones: el año pasado eliminaron al Barcelona sin dejarle hacer ni un gol y hace tres años eliminaron al Madrid en semifinales. Así que es un equipo muy duro de pelar en ida y vuelta. Una cosa es una final y otra cosa es a doble partido. Es un coco", opinó.

En este sentido, el Madrid y sobre todo Zidane tendrán mucha presión en una temporada mala de los blancos en la que la Champions es el único título que todavía tienen al alcance de la mano. No obstante, para Mijatovic si hay alguien que sabe sobrellevar esa presión ese es el francés. "Zidane ha hecho un gran trabajo en estos dos años y pico, pero él sabe mejor que nadie que aquí nadie tiene crédito. Jugadores que han marcado muchos goles dejan de marcar en tres partidos y enseguida todo el mundo se pone nervioso. Es lo que tiene el Real Madrid: es el único club que te puede poner en órbita en un momento y que también te puede hundir en un momento. Zidane lo sabe y yo creo además que entiende esta actitud que puedan tener una parte de los aficionados o de la prensa. Yo le veo muy tranquilo, sabe bien qué trabajo ha hecho, ahí están los títulos".

Por último, el ex futbolista habló sobre la posibilidad de ver a Neymar en el Madrid. Pedja cree que el brasileño va a ser decisivo allá donde esté pero no piensa que supere los números de CR7. "A mí Neymar me encanta, me gusta mucho como futbolista. Es un chaval que marca la diferencia. Seguro que en los próximos años tendrá un papel importante a la hora de ganar títulos con su equipo y también premios individuales como el Balón de Oro o la Bota de Oro. Pero, como Cristiano, es difícil que alguien supere sus números. Un jugador así llega a un club cada 50 años. Primero fue Di Stéfano, que marcó su época, y ahora es Cristiano el que marca la actual, con todo el respeto hacia los jugadores que han pasado por el club en todos estos años. Pero los números señalan a Di Stéfano y a Cristiano", finalizó.