Otro jugador campeón de América con River que desea volver a Nuñez

En las últimas semanas, fueron varios los jugadores campeones de américa con River Plate en 2015 que confesaron sus ganas de volver a vestir la banda: Ramiro Funes Mori, Sanchez y Teo Gutierrez. Ahora, se sumó uno mas y los hinchas deliran.

El ex mediocampista del Millonario, Matias Kranevitter, reconoció que extraña mucho estar en la institución de Núñez: "No sé cuando será el momento en el que me toque volver, la verdad que se extraña mucho".

Ronny Hartmann/GettyImages

Se marchó de River tras disputar su última función con la camiseta del Millonario ante Barcelona, en la final del Mundial de Clubes 2015. Matías Kranevitter dejó el club de Núñez tras obtener muchos títulos importantes (entre los cuales se encuentra la Copa Libertadores) y, pese a que ya han pasado mucho tiempo desde que ha emigrado, su corazón siempre estuvo en El Millonario.

En diálogo con Radio Rivadavia, el Colo dejó en claro que siente nostalgia al recordar a la institución que lo vio nacer futbolísticamente: "Extraño el día a día, estar ahí en el el club, ir al vestuario y tomar unos mates con mis compañeros. Cuando estás ahí no te das cuenta, pero me ha tocado estar en varios clubes que no han sido River y sé la diferencia que hay. Yo he crecido ahí, y la verdad que se extraña mucho".





"Siempre se me pasa por la cabeza volver a River. Siempre lo he dicho: no sé cuándo va a ser el momento en el que me toque volver, pero esperemos que algún día tenga la posibilidad de poder volver", reconoció el mediocampista, quien tiene la ilusión de ser convocado por Jorge Sampaoli para ir al Mundial de Rusia y actualmente está teniendo continuidad en Zenit.

Sobre sus chances en el elenco albiceleste, Krane explicó: "Si te digo que estoy tranquilo, te miento. Uno siempre tiene la esperanza de poder estar en esa lista. Soy joven y sé lo que significa jugar un Mundial. Siempre estuve con mucha esperanza y estoy contento por lo que estoy haciendo. Eso me dio la posibilidad de jugar en la Selección".