La razón por la que Zidane no quiere verse favorito en la Champions

Parecía que esta iba a ser una temporada en blanco en cuanto títulos del Real Madrid por el nivel que estaba ofreciendo en Liga y cuando le tocó el PSG en los octavos de final de la Champions casi todo el mundo daba por favorito a los parisinos. Los merengues no sólo pasaron por encima del PSG, sino que ahora en cuartos de final lo tienen todo muy de cara para pasar a la siguiente ronda tras ganar en la ida por 0-3 a la Juventus.

Es por esto que ahora tanto casas de apuestas, como medios e incluso entrenadores rivales como Simeone dan por favorito de nuevo al Madrid en la competición europea, ya que sigue siendo el actual campeón y el único conjunto que ha ganado dos Ligas de Campeones consecutivas.

Sin embargo, esta vitola de favorito no gusta nada a Zidane, tal y como ha declarado el propio técnico en la rueda de prensa posterior al derbi que se vivió este pasado domingo y que acabó con empate a uno. "No, no me gusta nada. No me gusta que digan que el Real Madrid es favorito para la Champions. No queremos escuchar nada. Lo que tenemos que hacer es pensar en el partido del miércoles. Tenemos que hacer todo para pasar. El resto no me interesa. No me interesa lo que pasó ni el futuro. Pienso en el próximo partido. Nosotros hay que estar concentrados en los que tenemos que hacer", opinó.

🎥 "No le haremos pasillo al Barcelona y la decisión es mía" Zinedine Zidane pic.twitter.com/9uBXdrTDqN — Real Madrid (@realmadridnote) April 7, 2018

El motivo de tal afirmación es muy sencillo. No quiere que sus jugadores se relajen y piensen que está todo hecho, porque ya le ha pasado esto al conjunto merengue en anteriores épocas y al final lo han acabado pagando. "Precisamente por eso porque todo el mundo piensa que hemos ganado. Esto no es lo que debemos pensar. No hay que pensar que estamos en semifinales. Todo el mundo va a intentar decir que estamos en semifinales y que vamos a ganar la Champions, pero sufriremos mucho el miércoles. Nos jugamos toda la temporada en estos partidos que hay de ahora en adelante", finalizó.