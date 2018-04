¿FAMILIA? | La polémica que ha causado que Galindo sea yerno de Almeyda en el vestuario de Chivas

Benjamín Galindo Jr., central de 17 años, tuvo un debut inusitado con Chivas este sábado ante Veracruz. Desde el entorno le pintaba algo complejo. Además de ser hijo de uno de los grandes referentes del Rebaño, es yerno de Matías Almeyda, DT del equipo. Y luego, vino la catástrofe apenas comenzó el partido: Antes del minuto, perdió un balón en zona de iniciación ante Daniel Villalva y el Keko marcó el único gol con el que los rojiblancos perdieron y se quedaron casi sin chances de Liguilla.

Tras el encuentro, la polémica brotó y no faltaron las insinuaciones de que habría debutado prematuramente por su ineludible vínculo con Almeyda. El argentino desestimó de manera tajante toda sospecha en la conferencia de prensa posterior al encuentro:

“Antes se le elegían las novias o los novios a los hijos. Yo no le elijo el novio a mi hija, la verdad que no. Yo lo que quiero es que sea feliz. Después, si está con Galindo, con Pedro o con Juan, la verdad no me interesa. A Galindo lo elegí por cómo juega, no porque sea novio de mi hija. Y quien me conoce sabe que soy así”, sentenció.

Más allá del resultado, Matías pidió no juzgarlo por la falla que tuvo y le aconsejó separar su vida personal con la futbolística:

"Juzgar a un jugador por una jugada me parece pobre, nos hemos caracterizado con la afición por el apoyo. Tuvo una jugada desafortunada. No jugó porque sea mi yerno, es más, si supieran lo feo que es tener un yerno de jugador. Tuvo un error, pero ojalá sepa separar lo que es su vida personal con lo que es Chivas", declaró.

Por si faltaba más, reafirmó que no existe favoritismo de ningún tipo con Galindo Jr. y puso como ejemplo los fichajes del club:





"Así como cuando traigo a un jugador, no voy en las comisiones, no cobro. Así como cuando voy a un draft, no me meto en la parte económica, porque no me robo ni un balón. Tampoco tengo algunas elecciones con respecto a un favoritismo, en este caso, por Galindo", puntualizó.

Jair Pereira, capitán del equipo que hizo mancuerna en la central con Galindo, defendió al debutante y también metió el freno a las especulaciones de favoritismo por su vinculo con el estratega:

“No, el que quiera pensar eso (que jugó sólo por tener una relación personal con el entrenador) es una tontería. Es un chico que ha luchado, que en categorías inferiores ha sido campeón, un chavo que es líder. Que la gente piense lo que quiera, finalmente si Matías vio que estaba preparado, entonces fue así”, lanzó.

El central ex Cruz Azul compartió lo que le dijo tras el error que tuvo y aseguró que tiene un futuro prometedor:

"Le dije que no pasa nada, que yo he hecho hasta autogoles. Es así el futbol, muchas veces te puedes presionar en una situación, pero Benji es un gran jugador, que va aprendiendo mucho y esto le va servir mucho. Le dije que tenía que empezar de cero, que no se fijara ni se estuviera reprochando esa situación. Yo lo he visto entrenar, es un chavo muy profesional, que tiene un gran futuro y no por este tipo de errores se le puede catalogar", cerró Pereira.

