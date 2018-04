PARTE MÉDICO | Rakitic es operado de una fractura en el dedo y es duda para la final de Copa

Empezando la recuperación tras la operación en el dedo. Con ganas de estar listo cuanto antes y pelear por los objetivos que nos quedan esta temporada. ¡Gracias por vuestros mensajes!

Starting the recovery to be fit as soon as possible. Thanks for your messages! #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/fgqz9cgpQr