​RESIGNADO | Pizarro sabe que difícilmente irá a Rusia y tundió a Osorio

El jugador de las Chivas, Rodolfo Pizarro, fue entrevistado por el periódico Reforma y explicó cuál podría ser la razón por la cual Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana, le dio pocos minutos en el último duelo de Fecha FIFA contra Croacia, aparte aseguró que está resignado a no ir, pues sabe que tendrá más oportunidades adelante.





“Me sentí más lejos de Rusia, porque me sacó al primer tiempo, obviamente no le gustaba lo que estaba haciendo. Lo que tenga que pasar pues va a pasar y yo haré mi trabajo; si estoy en la lista de Osorio, muy bien. Si no, pues será en otra ocasión y con otro técnico. Hoy estoy enfocado a que, si no voy a ese Mundial, entonces tengo que ir al de Clubes”, indicó el tampiqueño.

Aparte de mencionar que no le quita el sueño asistir a la justa internacional de Rusia, el canterano de Pachuca comentó que el Predicador le ha dado más confianza a cierto grupo de jugadores en el Tricolor, con los cuales tienen más comunicación, además ha tenido muy pocos minutos con la casaca verde, así que ve completamente difícil que su nombre aparezca en la lista final de 23 elementos.





“Él se acerca a los que tiene confianza, con los que les ha dado oportunidad tiene más comunicación como por ejemplo a (Jesús) Gallardo, a Edson Álvarez. Muchos jugadores en los que él confía mucho y les ha dado oportunidades, pero hay otros a los que no. Son pocas oportunidades, no me ha ido bien, he metido tres goles en 14 partidos. Llevo 45 minutos en un año, entonces realmente no he tenido oportunidades”, expresó el campeón con Guadalajara en el Clausura 2017.

Aunado a ello, el mediocampista confesó que muchos no entienden los planteamientos del colombiano, así como sus constantes rotaciones en los puestos, tal como le pasó a él, que no pudo desenvolverse en el sitio donde está acostumbrado.





“Yo no me puedo salir a las bandas ni nada, o teníamos espacio en ese rombo. Me dicen mucho a mí, pero en realidad no sé quien hizo un buen partido en ese primer tiempo, nadie la tocó, ni siquiera los que tienen mucho más tiempo y les dan toda la confianza. Muchas veces no lo hemos sabido interpretar, nos ha costado a todos agarrar la idea del sistema o de las cosas que quiere que hagamos”, reveló.

Estas últimas semanas han existido diferentes rumores sobre la ausencia de Pizarro en la lista final de Osorio, ya que no le ha llenado el ojo y aún pone por encima a Giovani Dos Santos, delantero del Galaxy de Los Ángeles, quien ha tenido una notable baja de juego pero el discurso del sudamericano es que tiene ‘más experiencia mundialista’.









“Me veo entrando de cambio y metiendo gol contra Corea del Sur, un desborde, entro, cierro la pinza y anotó”, dijo el azteca a Fútbol Caliente de ESPN tras preguntarle como se veía en el Mundial de Rusia.

“El Profesor se ha manifestado de esta manera, que los que están allá (Europa) es por algo, entonces tenemos que hacer el doble de esfuerzo por estar acá, en una liga menor (Liga MX)”, expresó el jugador rojiblanco de 24 años.

