Benzema revela quién le esperó en Valdebebas tras pasar un día en la cárcel

El delantero del Real Madrid Karim Benzema ha concedido la entrevista más sincera de su carrera deportiva. En su casa, recibió a Vanity Fair, e hizo un repaso de su carrera, su mal año deportivo, sus problemas con la justicia francesa después del caso de extorsión sexual a Valbuena y su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.





¡EXCLUSIVA VANITY FAIR! ¡KARIM BENZEMA NOS RECIBE EN SU CASA! https://t.co/3THJQnWbaY — Vanity Fair España (@VanityFairSpain) April 17, 2018

Uno de los momentos más duros del nueve del Real Madrid fue su detención a raíz de la presunta extorsión a su ex compañero de selección Mathieu Valbuena, tras denunciar éste el caso e implicar a Benzema. Los hechos ocurrieron en 2015 y Karim tuvo que declarar ante la policía después de ser arrestado. Uno de sus principales defensores fue Florentino Pérez, para quien tiene palabras de agradecimiento. "Está conmigo en los momentos buenos y en los malos. Yo sé que es mi presidente, pero para mí es como de la familia. Lo siento así. Cuando pasó lo de Valbuena, después de pasar un día en la cárcel regresé a Madrid muy triste. Florentino me esperó en Valdebebas y me dio todo su cariño” dijo el delantero del Real Madrid. Que Benzema tenga tanto afecto hacia el presidente blanco se debe al esfuerzo que hizo Florentino para ficharle. "Fue un sueño encontrarme con un hombre como él. Tranquilo y muy simpático. Me preguntó si quería jugar en el Madrid y yo le contesté que sí. Le di mi palabra. Y ya está" continuó el francés.

A colación con el caso Valbuena, otro de los puntos abordados en la entrevista fue sobre que tendría que hacer para volver a la selección, asunto que, por otro lado, casi llega a ser cuestión de Estado antes de la Euro 2016 celebrada en Francia. "¿Yo?, ¿ahora? Nada. Ya tengo 30 años, dos hijos. Yo estoy tranquilo aquí. Si me necesitan, ya saben dónde estoy", concluyó Benzema; también explicó por qué no cantaba la Marsellesa cuando jugaba con Francia. "La Marsellesa llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta”.





JAVIER SORIANO/GettyImages

Tampoco pasaron por alto las continuas críticas desde un sector de la afición blanca, que le demanda mayor acierto de cara al gol. "Yo juego al fútbol. Para ayudar a mis compañeros siempre y para ganarlo todo. Lo que no me gusta es que me ataquen cuando juego bien, aunque no marque. Yo juego para esa gente que sé que valora lo que hago en el campo. Los que van al estadio a pitar, pitan. No voy a cambiarlos. A los grandes jugadores siempre se nos critica. Vendemos periódicos. Si hago un partido malo no necesito leer la prensa para saberlo".