INCREÍBLE | La espectacular racha goleadora que ha igualado Cristiano tras su taconazo al Athletic

¡1⃣2⃣ partidos SEGUIDOS marcando!



vs R. Sociedad ⚽⚽⚽

vs PSG ⚽⚽

vs R. Betis ⚽

vs Alavés ⚽⚽

vs Getafe ⚽⚽

vs PSG ⚽

vs Eibar ⚽⚽

vs Girona ⚽⚽⚽⚽

vs Juventus ⚽⚽

vs Atleti ⚽

vs Juventus ⚽

vs Athletic ⚽



🔥 CRISTIANO RONALDO 🔥 pic.twitter.com/zi54HHytzd