Valverde: "Perder la final sería un palo para todos"

Iván Rakitic y Ernesto Valverde comparecieron en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey frente al Sevilla. Primero fue el turno del centrocampista.





Precedentes con el Sevilla: "Cada partido es diferente, hay que olvidar los precedentes en Liga, se pueden analizar pero es una final y todo es diferente. Queremos seguir haciendo historia"

Futuro de Iniesta: "No me acuerdo que Iniesta haya dicho que ya está hecho eso de que se va. Como gran amigo suyo le voy a apoyar en lo que haga, pero no tenemos que hablar de eso hasta que se ponga delante nuestro y nos lo explique. Es parte del escudo y todos les seguimos"





Doblete: "Para ganar un doblete primero hay que ganar un primer título. Si acabamos la temporada con dos títulos sería un gran éxito"





El Madrid a por la Champions: "El Madrid pelea por su título y nosotros por los nuestros, cada uno pelea por lo suyo, una cosa no quita lo otra, nada es más que lo del otro"

Mike Hewitt/GettyImages

Parón por la lesión: "El descanso no me ha venido bien, yo quiero jugar siempre y he tenido que ir al hospital. Yo no quiero fallar ni en los entrenamientos. Bajar un poco el ritmo puede haber ido bien, pero me hubiera gustado más jugar esos dos partidos que me he perdido"





Pasado sevillista: "No tengo que repetir que me siento sevillista y sevillano, todos saben que si no estuviera en el Barça me gustaría que ganaran ellos. Pero ya les he dicho que tendrán que esperar"





Su mejor temporada como azulgrana: "No sé si es mi mejor temporada. Yo solo puedo agradecer la confianza del míster, espero que vean la gente del club y los aficionados que quiero estar siempre"





Confianza del Barça "Noto esa confianza, como en una empresa vas subiendo escalones, la gente te va conociendo más. Yo me identifico con el Barça y quiero dar lo máximo"

AFP Contributor/GettyImages

El juego del rival: "No podemos elegir cómo queremos que nos jueguen. Creo que somos de los pocos equipos que tenemos la fuerza para salir de la presión con el uno contra uno. Si hay esa presión alta recurriremos a los recursos para sacarlo aunque nuestra idea es salir jugando"





El desgaste en Copa: "Es lo que hay, si queremos competir por todos los títulos hay que levantarse cada día y jugar. Queremos conseguir lo máximo. La ilusión es más fuerte que el cansancio"





Cillessen titular mañana: "A Cillessen le gustaría jugar más, pero entiendo que tenemos a Marc, para mí el mejor portero del mundo. Es una suerte para nosotros tener al portero de Holanda, que está preparado y en la semifinal ante el Valencia fue clave"





Situación en Cataluña: "Hay que dejar a un lado los temas más allá del fútbol, lo nuestro es ir a jugar una final, intentar ganarla y demostrar a los culés que queremos el título. Lo que yo opine no va a cambiar a nadie"





Estado de Valverde: "Al míster le veo como antes, haciendo bromas y motivado. Tras lo de Roma estuvo triste, como todos los culés. Hay que aprender de lo sucedido y tirar hacia adelante"

David Ramos/GettyImages

A continuación fue el turno del entrenador.





Partido de Liga frente al Sevilla: "El partido de Liga de Sevilla es una referencia para nosotros y un aviso. Tienen jugadores de calidad para ganar un partido en cualquier momento. Fue un partido en el que ellos estuvieron más cerca de la victoria y tenemos que corregir cosas"





Cartel de favoritos: "No tenemos nada todavía, hay que conseguir el título. Si te refieres al cartel de favorito, no importa, hay que ganar. Venimos de un caso parecido en el que todos nos daban como favoritos y miraban ya el siguiente paso sin haber dado el que nos faltaba"





Cillessen: "Cillessen estará convocado. Está teniendo un comportamiento profesional de mucho nivel, le veo preparado y motivado. Y ante el Valencia en la semifinal hizo una parada crucial"





Cansancio en Copa y la Champions: "No voy a poner como excusa el cansancio de la Copa en enero para justificar la eliminación en la Champions. Aquello nos costó un par de empates en Liga, pero ya está"

MIGUEL RIOPA/GettyImages

LaLiga: "En la Liga tenemos cinco bolas de partido que intentaremos aprovechar, pero ahora toca la final de Copa"





Final de Copa: "Cuando llegué a la final con el Athletic no pensé que sería un milagro ganar a aquel Barça, era una oportunidad que la coges o la dejas, como ahora para el Barça y para el Sevilla. A las finales hay que ir pensando que también puedes perder para poder reaccionar si vienen mal dadas"





Pitos al himno: "No creo que se sancionen los pitos al himno porque no se ha hecho hasta ahora, pero es algo que no atañe a lo deportivo. Lo nuestro es lo deportivo"





El Sevilla: "Ellos tienen recursos para jugarnos de muchas formas, para esperarnos, para apretarnos, para el juego de posición. Habrá que esperar a ver cómo nos juegan"

LLUIS GENE/GettyImages

Pubalgia de Messi: "Nunca he visto un diagnóstico médico hecho a tantos kilómetros de distancia (Argentina)"

Planteamiento en Roma: "Discuto que no saliéramos a buscar el partido ante la Roma, otra cosa es que el contrario esté acertado y proponga una adversidad que no superas"





Adiós de Wenger: "Viendo el panorama del fútbol veo improbable que un entrenador esté tantos años como Wenger, pero intentaremos estar tantos partidos invictos como lo estuvo su equipo"





Mejora del Sevilla: "En el Sevilla hubo un cambio de entrenador y nos tenemos que fijar en un partido más cercano, como el de Liga, en el que sufrimos mucho. Tuvimos dificultades, pero a nuestro nivel estamos seguros que podemos ganar"





¿Se valora menos la Copa?: "Los títulos se valoran mucho cuando se pierden. Y me refiero a los grandes, a los que llegan a las finales de una forma más continuada. Quizás el hacerlo de manera tan seguida, a ojos de la gente, lo desvirtúa. A los que estamos dentro, sabemos que esto es una final y no pensamos que valga menos. Sabemos que hay que ganarla porque perderla es un palo para todos".