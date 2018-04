La Federación Sueca informa que Ibrahimovic no irá al Mundial y Zlatan no se queda callado

La Federación Sueca de fútbol emitió un comunicado anunciando que Ibrahimovic no volvería a selección y por lo tanto no estará en Rusia, pero el jugador no está del todo convencido de ello.





La selección de Suecia protagonizó una de las grandes sorpresas de la repesca del Mundial dejando fuera de la cita de Rusia a Italia. Después de aquel partido comenzaron a circular los rumores sobre la posibilidad de que Zlatan Ibrahimovic regresara a la selección para disputar el Mundial y todas las dudas ya han sido despejadas.





La Federación Sueca de fútbol emitió un comunicado en el que informaba que Ibrahimovic no formaría parte de la lista de 23 jugadores convocados por Janne Andersson que acudirán al Mundial. En dicho comunicado se recogieron también las declaraciones de Lars Richt: "Hablé con Zlatan el martes. Me comunicó que no ha cambiado de idea respecto a la selección. Su 'no' sigue vigente".





El futbolista ha respondido a este comunicado de la selección sueca como sólo él sabe hacerlo: "No he leído los periódicos aún, porque el cambio de horario me afecta mucho y tengo que esperar. Pero como ya lo dije: no soy parte de la selección de Suecia, y así ha sido desde que paré. No hay nada más. Pero, ¿si voy a ir al Mundial? Sí voy a ir. Yo voy a ir. Voy a viajar y voy a estar ahí", dijo el delantero para ESPN.

BULENT KILIC/GettyImages

No obstante las puertas de la selección y del Mundial parecen cerradas definitivamente para un Ibrahimovic que decidió dejar la selección sueca después de la Eurocopa de 2016: "Zlatan Ibrahimovic le dijo que no a la selección, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Sólo estarán en el Mundial los que dijeron que sí. No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en la lista para el Mundial", manifestó el seleccionador.





Habrá que esperar hasta el comienza del Mundial para comprobar si realmente Ibrahimovic acude a Rusia aunque no sea para jugar.