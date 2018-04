Las frases más emotivas en la despedida de Andrés Iniesta

El todavía jugador azulgrana convocó a los medios para anunciar que dejaría el club al terminar la actual temporada , que supondrá 22 campañas en la Ciudad Condal desde que llegó a las categorías inferiores en 1996. Lleva en el primer equipo desde 2002.

El mediocentro de Fuentealbilla tuvo que afrontar uno de los momentos más complicados de un futbolista: despedirse del club en el que ha iniciado, alcanzado su clímax y donde quiere poner punto y final antes de su declive físico. A continuación, veremos algunas de las reflexiones que realizó en su discurso ante los medios que nos parecieron significativas.

La forma en la que comenzó ya fue emotiva para él: "Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última. Esta es la última temporada aquí".

Recalcó la dificultad que supuso para él llegar a este día: Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno conmigo mismo y a nivel familiar. Entiendo que, después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo. Para mí, el mejor equipo del mundo".





La exigencia también tuvo presencia en su discurso: "Sé lo que significa la exigencia de jugar aquí año tras año, en todos los sentidos. Sé lo que significa ser y la responsabilidad que significa ser capitán de este club. Por lo tanto, siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club, que me acogió con 12 años, se merece todo lo mejor de mi como he hecho hasta ahora y entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mi en todos los sentidos, tanto a nivel físico, tanto a nivel mental".

Mencionó, también, cómo había pensado en finalizar su etapa en el club azulgrana: "Si hubiese imaginado acabar mi etapa aquí, mi carrera aquí, creo que la forma hubiese sido esta: sintiéndome útil, sintiéndome importante, sintiéndome titular. Con opción de ganar títulos y con la impresión y las sensaciones positivas que he tenido durante todo este año".

Se adentró en la dificultad del momento, pero también en la necesidad pasarlo: "Es un día muy difícil para mí porque llevo toda mi vida aquí y decir adiós a lo que es mi casa y mi vida es muy complicado. Pero entiendo, por naturaleza y por ley de vida, que lo que viene de aquí en adelante cada vez es más complicado y cada vez es más difícil. Por lo tanto, no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club que me lo ha dado todo. Creo que no me la merezco y creo que el club tampoco".

David Ramos/GettyImages

Como era de esperar, también ha querido dar las gracias antes de finalizar su discurso y de encarar las preguntas de los distintos medios: "Antes de terminar, me gustaría agradecer al club y a La Masia porque lo que soy hoy como jugador y persona en gran parte ha sido por ellos. A mis compañeros, a toda la gente que... (Pausa para respirar) Es complicado... A mis compañeros, a toda la gente que estamos en el día a día durante todos estos años, durante toda esta temporada. Ellos son los que me hacen ser mejor cada dia. Tambien a toda la gente y a todos los aficionados que me han mostrado su cariño en algún momento en un campo de fútbol, fuera de él, es una cosa que, como persona es algo increíble".

Parte de sus palabras más emotivas han sido para su família: "A mis padres, a mi hermana. Hace 22 años vinimos en un coche. Hoy están aquí conmigo y, 22 años después, estoy aquí con la persona más maravillosa que me he encontrado en mi vida y que me hace más feliz cada día, que es mi mujer y que nos hemos regalados estos tres tesoros que tenemos (su descendencia), que son lo mas imporante que tenemos".

Denis Doyle/GettyImages

Las últimas palabras de la rueda de prensa fueron para los amantes del club y para los presentes: "Y para acabar, a la aficion, a mi aficion, a todos los cules que me han visto crecer, que me han visto dar todos los pasos que he dado desde que llegue con 12 años y me han acompañado en la buenas y en las malas. Ese cariño siempre lo llevare en mi corazon. Muchas gracias a todos porque entiendo que un poquito de cada uno de vosotros me hace mejor, tanto a nivel deportivo, como a nivel personal".

De este modo, Andrés Iniesta anunció el final de su etapa en el FC Barcelona pero no especificó si se trata de una retirada o de una marcha a otro club, habiendo sido vinculado con la liga china. Habrá que ver dónde y cuándo cuelga las botas el de Fuentealbilla, que posiblemente también anuncie su marcha de la selección española tras el Mundial de Rusia.