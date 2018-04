Valverde: "Iniesta se merece todos los homenajes"

Rueda de Prensa de Ernesto Valverde previa al encuentro que enfrentara a los culés frente al Deportivo en el que puede ser el golpe definitivo para asegurar la Liga. Ha hablado del partido, de Iniesta y del pasillo en el Bernabéu entre otras cosas.





Ilusión por ganar la Liga: "Queremos ser los mejores, hemos estado trabajando desde el primer día. Cuando consigues el título, todo parece sencillo, pero hay muchos partidos y meses detrás. Tenemos mucha ilusión porque esta Liga ha sido muy difícil".

LLUIS GENE/GettyImages

Ganar la Liga con tanta distancia: "Las últimas ligas no se han conseguido con mucho margen de distancia. No sabremos que pasará en esta. Tener este margen con tantos partidos por delante no lo piensas. No quiero finiquitar nada. Mañana tenemos un oportunidad".





Doblete en el primer año: "Muy mal se tiene que dar para no ganar y todo el mundo lo da por supuesto pero yo no soy cualquiera y si alguien tienen que ser precavido tiene que ser el entrenador. Podríamos serlo incluso antes de jugar. Con los jugadores que tenemos es una obligación pelear por todos los títulos. No soy el primero que puede hacer un doblete el primer año pero se consigue porque hay jugadores extraordinarios".

Pasillo en Riazor por la Copa: "Se habla mucho de los pasillos. Eso lo decide el rival. Suele ser un homenaje de unos jugadores a otros, se ha desvirtuado un poco y queda una sensación extraña entre Madrid y Barça o entre equipo de rivalidad. Siempre hay una especie de revanchismo detrás de todo eso. Se busca más lo de que el rival se humille por aplaudirte. Por eso lo que te sale es que dejar todo esto. Lo de mañana será más natural".

Iniesta: "Sí, si he hablado con Andrés. Pero no lo diré. Pero no nos vamos a engañar, Iniesta es un jugador insustituible. Es difícil pensar que vamos a llegar a uno parecido. Cuando se va un jugador de este nivel, hay que buscar un juego de diferentes equilibrios".

El título está cerca: Hay que estar en guardia, es el final. Es como una forma de hacer las cosas, una rutina y lo queremos refrendar. Vamos con todo para ganar el partido.





Que ha aportado el Barça a Valverde: Un club como este te poner a prueba. Cada jornada tienes un examen y para el entrenador es en cada entrenamiento, además. Es una experiencia extraordinaria, espero que siga siéndolo. Hemos vivido momentos buenos y no tan buenos, situaciones extradeportivas difíciles, como la independencia. Estoy contento de como han ido las cosas con lo bueno y lo malo.

Oportunidades para los canteranos: Se supone que las tendrán, pero no es cuestión que lo diga yo, sino que es la tradición del club. Ahora el hecho de que el Barca haya ganado la Youth League es un síntoma bueno. Hay que esperar porque hay jugadores que necesitan su tiempo para asentarse, pero el trabajo de la cantera se vera a la larga. Es la filosofía del club.

El pasillo conjunto (Madrid y Barça) a Iniesta: No nos ponemos de acuerdo con el pasillo normal, como para ponernos con este, pero Iniesta merece todos los homenajes del mundo.

Su futuro en el Barça: Durante el año se habla del entrenador en muchos sentidos dependiendo si ganas o pierdes. Son especulaciones lo que se han dicho, no tengo nada que decir salvo que tengo contrato para el año que viene. Si el presidente ha dicho que sigo, no tengo que decir nada más, esperamos que en las próximas 5 jornadas ganemos la Liga, mi intención es seguir.

LLUIS GENE/GettyImages

Sentar a pesos pesados tras ser campeón: Primero hay que ver si somos campeones y después pensar en el descanso. Hay jugadores que han soportado el peso de la competición y después será momento de hablar.

Imaginar a Iniesta en China y su aportación al equipo: Cuesta imaginar a Iniesta en China, pero pasara. Le he puesto porque pensaba lo mejor para el equipo, el jugador que necesitábamos, no para convencerle de que se quede.

Que ha aprendido de Iniesta: Al final aprendemos de los jugadores, ellos lo condicionan todo. Jugadores tan buenos como Andrés te enseñan que ya hay cosas que ellos harán más fáciles de lo que uno le dice. De él se aprende cada día, solo hay que ver las decisiones que toma incluso antes de recibir la pelota, de como se coloca, es una forma de entender el juego. No todos pueden hacer lo que él hace.

El nivel de desgaste: bastante bien mi nivel la verdad.