TERRIBLE | Así vivió Gabriel Batistuta la eliminación de Argentina en el Mundial 2002

El Mundial de Corea-Japón 2002 fue uno de los peores en la historia de la Selección Argentina. El equipo comandado por Marcelo Bielsa, quedó sorprendentemente eliminado en primera ronda y una de sus grandes figuras, Gabriel Omar Batistuta, contó detalles del vestuario luego de quedar afuera ante Suecia.

"Yo la verdad que no me acuerdo de nada. Estaba en mi mundo. Era mi último Mundial, por lo que estaba en una depresión total. Creo que todos lloramos. No tengo una imagen de ese vestuario. Para muchos era nuestra última posibilidad de vestir la camiseta de la Selección y lo hicimos sin poder dejar una buena imagen...", comenzó relatando el Bati a Infobae.

La dolorosa vivencia de Gabriel Batistuta en el Mundial 2002: "Entré al vestuario y vi todo negro" https://t.co/tkixAbtyJC | Por Rodrigo Tamagni pic.twitter.com/tnfcY5iP3m — Infobae Deportes (@InfobaeDeportes) May 4, 2018

"Cuando entré al vestuario era todo negro. No me acuerdo si entré primero o último. Se me apagó la luz por un par de días. Estuve mal durante mucho tiempo, fue una experiencia bastante fea", reflexionó el ex goleador.





Pasaron 16 años pero hay heridas que no cierran... https://t.co/Ol39T2bcW7 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 4, 2018

Por último, confesó que todavía no sabe dónde estuvo el error para quedar eliminados tan rápidamente: "A veces, a pesar de todos los preparativos que se hacen, no lográs tener los resultados. Siempre di lo máximo en mi vida profesional para nunca darme la posibilidad de reprocharme nada. Lo del 2002 fue de lo peor que le pasó a Argentina, pero no sé donde estuvo la falla, porque hubo una preparación casi obsesiva", finalizó.