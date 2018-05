El futbolista mexicano al que le da igual ir o no ir al Mundial

A unas cuantas semana de que se de a conocer la lista definitiva de los 23 jugadores que asistirán a Rusia 2018 por México, las dudas aún prevalecen en la nómina dirigida por Juan Carlos Osorio. Máxime en la delantera, sector en el que, según ha declarado el propio estratega, podría prescindir de un atacante. El apuntado sería Oribe Peralta, a lo que el artillero americanista dice no estar preocupado.

El ex Santos Laguna es consciente de que detrás suyo Javier Hernández y Raúl Jiménez están apretando fuerte en la carrera por ir al mundial. Por ello, le tiene sin cuidado dado que le determinación final no está en sus manos:





"Me tiene sin cuidado si voy al Mundial o no, realmente es así, sé que detrás de mí vienen jugadores de mucha calidad que pueden estar ahí y hacer muy buen trabajo, me tienen sin cuidado porque la decisión no depende de mí", comentó en entrevista con Marc Crosas.

No obstante, esa convicción no quiere decir que no tenga la ilusión de asistir; aún más sabiendo que sería la última chance de poder volver a jugar una copa del mundo:

"Tienes la ilusión de poder estar ahí porque a final de cuentas sería mi último Mundial, siendo realistas, sí tengo la ilusión y estoy pensando en poder asistir, pero si no voy tampoco pasa nada", dijo.

AFP Contributor/GettyImages

El Cepillo, además, aceptó que si estuviera en su poder él elegiría estar en Rusia:





"Si dependiera de mí me pongo ahí (en el Mundial) y hago todo por estar ahí, pero en esta ocasión no depende de mí. Trato de dar lo mejor de mí para mi equipo, cuando estoy en Selección, juegue o no", declaró.





Por ahora, Oribe Peralta se mantiene en actividad con el América, que este sábado recibirá la vuelta de los cuartos de final ante Pumas en casa. El global le favorece 1-4 a las águilas y tendrían que sufrir una derrota por cuatro goles de diferencia en el Azteca para quedar eliminados.