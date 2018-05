Zidane: "no vamos a hacer el pasillo porque ellos no lo hicieron"

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa el día antes al partido frente al Barça. En la previa, comentó los temas de actualidad del club, como los jugadores que están lesionados, la intensidad del encuentro y el pasillo.

Intensidad del partido: "nos jugamos tres puntos, no afectará a la clasificación pero tenemos que jugar y hacer un buen partido. Tenemos cuatro partidos y vamos a jugar lo mejor posible. No voy a pensar en eso, o mañana no vamos a jugar. Nosotros tenemos que jugar un partido y hacer lo maximo para poder ganar. No voy a pensar en ello. El que no esta al 100% ni jugará. No hay que pensar en las lesiones, hay que pensar en la intensidad".





Jugadores lesionados: "tenemos muchos jugadores para suplir si faltan jugadores, y eso es lo más importante".

Polémicas arbitrales: "no me voy a meter en eso. Lo único, todo es falso. Estamos en la final, con todos los partidos ganando con dificultad, pero no podemos minimizar lo que hicimos con el tema de los árbitros. Lo importante es valorar lo que hicimos".

Sergio Ramos: "son 13 años los que lleva en el madrid, es nuestro capitan. Lo que representa como jugador es un ejemplo de entrega, de motivación a los demás. Me alegra poder compartir con Sergio parte de esta carrera como entrenador".

Pasillo: "no soy quien para decidir. Despues del mundialito, ellos decidieron que no era importante, que ellos no estaban en la competicion, y es mentira. No vamos a hacer pasillo porque ellos no lo hicieron. Yo felicito al Barcelona por LaLiga. Es una cuestión mía, no es decisión del club. No podemos decir que el Madrid lo ha roto porque no es verdad".

La introducción del VAR: "seguramente se hable menos de los arbitros. Estará en el próximo año e irá a más. Hay que aceptarlo. Por razón mía, hay cosas que no comparto".

Benzema y Keylor: "se olvidan de las críticas debido a su personalidad. Los grandes jugadores lo hacen en las citas importantes. Han tenido momentos complicados, como suele pasar a lo largo de una temporada. Pero en partidos clave han demostrado su nivel".

Posible fracaso de temporada: "no es una buena temporada en LaLiga. Sobre todo el inicio, el final es mejor en cuanto a lo que tenemos que hacer. Pero no se puede hablar de fracaso".