El ex internacional español que no cierra la puerta a ir al Mundial

Desde que Lopetegui asumiera el cargo de seleccionador, Iker Casillas ha dejado de acudir a las convocatorias de la selección española. Ya en la Euro de Francia tuvo que asumir que su de titular había sido ocupado por De Gea. Sin embargo, aun no cierra la puerta a una posible vuelta a tenor de las declaraciones que ha ofrecido en a los micrófonos de "El Larguero" después de proclamarse campeón de la liga portuguesa.

Casillas, que de momento ha jugado 167 partidos con España, fue preguntado sobre una hipotética vuelta al combinado nacional en vista de que Rusia podría ser su última oportunidad de ir a una cita de selecciones. "No. Yo no me he retirado de la Selección. Entiendo que el seleccionador opta por otros compañeros que él considera que son de su confianza y hay que respetarlo. Sigo soñando con volver, retirarme y decir hasta aquí he llegado. Pero hasta ahora no me he retirado de la Selección. Siempre que me quiera llamar Lopetegui o cualquiera, yo estaré encantado", respondió el ex capitán de la selección.

Si bien no desterró del todo la posibilidad, entiende que será muy poco probable que ocurra, incluso como descarte de última hora de algún compañero por lesión al afirmar que le parece "Imposible porque la FIFA solo deja a 23 y eso no va a ocurrir".

David Ramos/GettyImages





También quiso comentar las opciones de España en Rusia. "La veo entre las favoritas para ganar el Mundial por equipo y jugadores. Hay algún partido que se puede torcer y no tengo ninguna duda que España va a pelear por el Mundial y en semifinales la vamos a ver. Nos va a ilusionar como siempre". También habló sobre el debut ante Portugal. "Espero estar en el España-Portugal y animar desde la grada y que la Selección tenga un buen inicio de Mundial", añadió Casillas que, pese a jugar en el país luso, no duda a quien animará.