Rafa Nadal explica su polémica imágen con la camiseta del Atlético de Madrid

Rafa Nadal es un gran aficionado al fútbol. No ha sido nunca inusual verle en el estadio Santiago Bernabéu y apoyando al Real Madrid en finales de Champions. Lo que no es tan usual es verle viendo partidos del Atlético de Madrid, y menos con la camiseta del club puesta a modo de bufanda. La imagen fue recogida por varios medios y rápidamente cundió la indignación entre la parroquia blanca.

El tenista balear acudió al Wanda Metropolitano para ver el partido de vuelta de las semifinales de Europa League contra el Arsenal, momento en el que fue captado con la improvisada bufanda. Durante su última rueda de prensa, el tenista español fue preguntado por el hecho, que no dudó en responder y poner así fin a la polémica. "Estuve en el partido del Atleti, sí, tienen un estadio precioso, y creo que por ser de un equipo no tienes que ser anti de otro. Tengo muchos amigos del Atlético y estaba jugando en Europa. Fui a apoyar y con ilusión de ver un partido de categoría. En el descanso, el presidente (Enrique Cerezo) me regaló una camiseta. Hacía mucho frío y me la puse de bufanda", respondió el tenista.

GABRIEL BOUYS/GettyImages

No fue la única pregunta futbolística que le formularon. Aprovechando que se disputó el fin de semana pasado el clásico, también le preguntaron por la polémica arbitral del encuentro. "No me corresponde hablar de los árbitros y no me voy a sumar de ese show. Pienso que el Madrid tuvo una oportunidad de ganar y no lo hizo, pero fue un partido muy entretenido. Es lo bonito del fútbol". Si que quiso dar su aporte particular para intentar solucionar las continuas discusiones respecto a la labor de los árbitros. "Si cada lunes hubiera un jurado que revisara la jornada y sancionara post partido, los árbitros lo tendrían más fácil. Su labor es muy complicada porque hay jugadores que intentan engañarles. Si se rearbitrara y la gente que pega, se tira y hace trampas fuera sancionada, sería todo diferente" concluyó.