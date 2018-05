PICANTE | Las duras declaraciones de Martín Galván sobre el presente de Cruz Azul

Lejos del futuro que se le auguraba, Martín Galván, el canterano de catorce años que Sergio Marakián debutó en 2008 con Cruz Azul y ahora juega para el Salmantino de la tercera división española, opinó a la distancia sobre la actualidad de La Máquina y aceptó que en La Noria hay un marcado conflicto de intereses.

Con 25 años, el delantero mexicano admitió que luego de un tiempo fuera de la institución logró percatarse de los intereses que asedian a la cúpula cementera:

"Estando fuera ahora pero habiendo estado dentro hace algunos años me doy cuenta de cosas que están muy mal a nivel internas. Nunca voy a estar de acuerdo en cuestión de fichajes. Es un equipo grande que maneja mucho dinero, pero hay intereses, representantes", dijo para Marca.

El también ex jugador de Correcaminos cree que hace falta un proceso de aceptación y asimilación del problema dentro del club para poder combatirlo:

"El problema es que no lo quieren aceptar y quieren seguir así, mientras no cambien no va a pasar nada [...] uno no puede hacer nada, sólo me queda mandar mis mejores vibras y ojalá mejore eso", puntualizó.

Finalmente, no pasó de largo el dolor que siente por la situación que pasa la escuadra que lo vio nacer:

"Siempre fui aficionado de Cruz Azul independientemente de que haya jugado (o no) en el equipo. Me duele mucho porque es un equipo que quiero, a mí me hubiera gustado hacer más cuando estuve, aunque por muchas cosas no se pudo", cerró.

