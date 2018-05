BELLEZA | Viviana Serna, la modelo de ensueño que se ha convertido en la motivación de Diego Reyes

Mi México, no sales de mi mente ni un instante, en tu tierra no nací pero parte tuya me siento. Te amo y amo a cada uno de tus hijos guerreros, generosos y amorosos. ¡Mexicano! Tú y yo somos hermanos, nos abrazamos y juntos del suelo nos levantamos. Yo te miro con esperanza, porque cada día es un milagro, cada respiro es una bendición y cada abrazo una fortuna. Cuando tenía 9 años viví con mi familia un terremoto que destruyó la ciudad en la que vivíamos, me fue imposible no revivir todo de nuevo mientras este 19 se movía con furia el suelo, sin embargo, si algo nos deja siempre la destrucción, es la revelación absoluta de lo que de verdad llevamos por dentro, nuestra verdadera esencia. Somos hermanos, hijos de un mismo Padre, nos ayudamos, nos rescatamos, nos levantamos y nos reconstruimos. Sigamos, para adelante y con esperanza, México de mi amor. 🇲🇽❤️💪🏼 V.S. #TextoDeMartes #MeInspirasSiempreMéxico #FuerzaMéxico Aquí les recuerdo un par de links para que sigamos donando: Donate.omaze.com/mexico gofundme.com/ayudamexicoanabreco gofundme.com/lovearmymexico

A post shared by Viviana Serna (@vivianaserna) on Sep 26, 2017 at 7:13pm PDT