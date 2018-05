Zidane: "No sé si están negociando con Neymar, yo no lo he pedido"

Zinedine Zidane comparece en la rueda de prensa previa al partido de Liga entre el Real Madrid y el Celta de Vigo que se disputará el sábado a las 20:45 en el Santiago Bernabéu.





Último partido de la temporada en el Bernabéu: "Es una pena, pero es verdad que este es el último partido de la temporada en nuestro estadio. Lo que queremos es darle una alegría a nuestros aficionados ganando. Ellos se lo merecen. Es lo que vamos a intentar. Darlo todo para dar una alegría a toda la gente que va a venir"

Balance de la temporada: "La temporada ha ido como ha ido. La iniciamos fenomenal, ganando tres títulos, y luego ha ido un poco peor en la Copa y en LaLiga, pero estamos en la final de la Champions. Queremos defender el título y ganar esa Champions que todo el mundo quiere ganar. El otro día yo decía que la Liga es más difícil, son 38 jornadas, pero al final la Champions es la hostia. Es una cosa que todo el mundo quiere y nosotros vamos a jugar la tercera final consecutiva. Eso es muy bonito"

Críticas a los menos habituales tras el partido de Sevilla: "No lo podemos controlar. Es parte de nuestra vida. Hacemos este trabajo y tenemos que aceptar críticas cuando las cosas no nos salen bien. Pero los que juegan menos han tenido carácter. La culpa no es solo de los que juegan menos. Es un poco de todos y el primer responsable soy yo. Por temas de motivación y regularidad. Estamos todos en un mismo barco y el responsable soy yo. Los que juegan menos lo han hecho bien, porque es difícil para ellos. Lo importante es lo que hacen en el día a día. Para que los que juegan más, descansen, tienen que jugar y lo han hecho muy bien"

Preparación para la final de Kiev: "No vamos a ganar la Liga, pero jugando se prepara muy bien la final. A nivel de intensidad nada puede reemplazar a un partido. Lo vamos a afrontar de la mejor manera posible. Y luego en cuanto a entrenamientos me interesa más trabajar en cuanto al balón, no tanto lo físico"

Aitor Alcalde/GettyImages

¿Depende su futuro de la final de la Champions?: "Pasará lo que tenga que pasar. Pero yo soy muy positivo. Solo pienso en hacer todo lo posible para ganar. No pienso en otra cosa. Aquí lo que cuenta son los resultados. Nada más"

Aspas y Radoja: "Los dos son peligrosos. Aspas es un internacional español y es muy buen jugador y está claro que es un plus para el Celta"

Compatibilidad entre Neymar y Cristiano: "No soy quién para hablar de eso. Lo siento porque lo que te voy a contestar no tiene nada que ver, pero ya se hablará después de la final. ¿Compatible con Cristiano? Los buenos son siempre compatibles. Yo recuerdo que cuando jugaba decían que no era compatible con Djorkaeff, y pensaba '¿qué tontería es esta?' Al final ganamos un Mundial. Fuera no sé, pero los buenos, dentro del campo tienen química"

¿Pensaba ganar tres Champions?: "Yo soy un trabajador y un hombre positivo. Cuando te haces cargo del Real Madrid claro que pensaba que se podía ganar"

¿Está el Madrid negociando con Neymar?: "No lo sé. Lo que nos importa es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que terminar bien la temporada y el resto ya se hablará después"

LLUIS GENE/GettyImages

¿Molesta en el vestuario que se hable de Neymar?: "No. Siempre va a pasar y en el vestuario se entiende. Nosotros estamos ante una tercera final consecutiva, cuarta en 5 años y estamos concentrados únicamente en estas cosas. Tenemos dos partidos para preparar esa final y lo intentaremos hacer bien para tener éxito en la final"





Favoritos en la final: "No pensamos nada de eso. Lo que digan fuera es una cosa, pero lo que pensamos nosotros es otra. Lo que queremos es darlo todo en esta final

¿Habría firmado esta temporada al inicio?: "No. Al inicio de temporada, queremos ganar todo, pero de vez en cuando hay que aceptar cómo salen las cosas. Tienes que convivir con ello para mejorar las cosas. No tengo dudas de que el próximo año el Real Madrid intentará ganar la Liga".





¿Afecta el ruido por de Neymar de cara a preparar la final?: "No estamos preocupados ni nos va a perturbar eso. Esto nunca va a cambiar. Pero no evita que preparemos una final. Creo que no es el momento de hablar de eso"

Mejorar la defensa para detener el buen ataque del Liverpool: "No creo que tengamos que prepararnos específicamente en eso. Sí que haya que preparar muy bien el partido. Sabemos que somos muy buenos con el balón. Mucha gente habla de que el problema del Real Madrid es la defensa pero yo no estoy de acuerdo. Es sólida. Sabemos que jugaremos contra un equipo muy bueno ofensivamente. Estoy contento con mi defensa"