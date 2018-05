EXPLOTÓ | Gabriel de Anda se mostró molesto ante la ausencia de Pizarro en la lista para el Mundial

La noticia de que el mediocampista de Chivas, Rodolfo Pizarro, no haya entrado en la lista preeliminar de la Selección Mexicana para el Mundial de Rusia 2018 ha generado un gran debate en el país, debido a su gran rendimiento en los últimos torneos.

Hector Vivas/GettyImages





Por este motivo, el director deportivo del Rebaño Sagrado, Francisco Gabriel de Anda, aprovechó la conferencia de prensa del club para mostrar su desacuerdo con la decisión del técnico del Tri, Juan Carlos Osorio, ante las ausencias de Pizarro y Rodolfo Cota en la lista de 28 jugadores que podrían representar a México en la Copa del Mundo.

“Que me perdone el señor Osorio, pero no estoy de acuerdo. Lo digo así, tal cual. Que me perdone el señor Osorio, no estoy acuerdo. Pero seguramente al señor Osorio le vale un cacahuete lo que opine yo al respecto. Me parece increíble, me parece increíble que no esté Cota y que no esté Pizarro. ¡Increíble! Yo deseo que a la selección le vaya de manera espectacular, ojalá México quede campeón del mundo, siempre lo he dicho. Pero a mí me parece increíble que no estén, ni Cota, ni Rodolfo Pizarro, con todo respeto”.

Image by Elias Manzur Carrera





Asimismo, Paco confirmó que el canterano de Pachuca se encuentra triste ante la noticia de que no podrá defender los colores del combinado nacional en la justa mundialista.

“Está triste, está triste. Hablé con él. Muy dolido. A mí me tocó, un mes antes del Mundial, quedar fuera de la lista. En el caso de Pizarro, me parece que era inminente que iba a ir. Todos lo veíamos así. Si hiciéramos una lista todos, creo que lo incluiríamos, ¿no? Yo sí lo vi un poco dolido”.





¿Ven justa la decisión del técnico cafetero de dejar fuera a Pizarro del Mundial?





¿Quieres saber todos los pronósticos del mundo del fútbol? Haz click aquí y visita Caliente.mx