REVELADO | Las declaraciones de Messi sobre su rivalidad con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi siempre ha sido claro en que no ve a CR7 como un rival o su competencia directa, en cambio, siempre ha expresado respeto y admiración por lo que ha conseguido el astro luso en su carrera profesional.

“No compito con él (Cristiano), me estimula ver al Madrid otra vez en la final de Champions, verlos ganar una Liga a ellos, o que sean otros los campeones. Eso me estimula. Yo quiero ganar la Champions todos los años, quiero ganar la Liga todos los años, y no me interesa ser el mejor todos los años. Quiero ganar, quiero ganar cosas colectivas, que es lo que todos pretendemos cuando inicia el año”, declaró el '10' del FC Barcelona, en entrevista para TyC Sports.





No está preocupado por ser el mejor de la historia: “Yo no me propuse nunca ser el mejor de la historia, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Lo que decía antes: yo cada que empieza un año, intento ganar todo, de dejar todo cada que salgo a la cancha, de dar el máximo para mis compañeros y nada más. No pienso en ser el mejor de la historia porque no me cambia nada”.