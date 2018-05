Zidane: "¿Neymar? Todavía nos faltan dos partidos, después hablamos"

Zinedine Zidane comparece en la rueda de prensa previa al partido de la última jornada de LaLiga Santander frente al Villarreal.





Tener a todos los jugadores disponibles: "Muy contento, han tenido problemas durante la temporada pero se merecen estar ahí. La pena es que cuando tienes a 24 algunos se quedan fuera de la convocatoria pero a mí me gustó como lo hicieron hace una semana y cuando no juegan mucho. Les felicito por todo lo que están haciendo"

Celebración de Juanfran tras ganar la Europa League: "Ante todo, felicitar al Atleti por su logro, estoy contento por lo que han hecho porque se lo merecen. Nosotros no mandamos, a mí Juanfran me cae bien, entonces no tengo que decirle nada"





Rubiales presidente de la RFEF: "Hay que felicitar al nuevo presidente. Darle la bienvenida y que trabaje. Es lo que ha dicho, que quiere trabajar bien y ya está. Como también lo ha dicho nuestro presidente"

Ensayo final antes de Kiev: "No es el mismo equipo. El Villarreal siempre juega con el balón desde atrás y no es el caso del Liverpool, entonces es diferente pero para nosotros lo importante es hacer un buen papel mañana, hacer un buen partido para preparar nuestra final y luego posteriormente tendremos otra semana para preparar los detalles, pero son dos equipos diferentes"

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Balance de la temporada: "No estamos contentos por nuestra primera parte de liga. Pero si hubiéramos hecho la misma trayectoria del año pasado, no hubiéramos ganado la liga este año. El Barcelona ha hecho una gran temporada y hay que felicitarle y nosotros no podemos estar contentos por nuestra primera parte pero sí por la segunda parte de LaLiga"





Posible fichaje de Griezmann por el Barcelona: "Se habla de eso y veremos después de la temporada qué va a pasar. No pienso ni bien ni mal porque no es mi problema.





Sensación del equipo de cara a la final: "Nuestra semana ha sido buena, entrenando con ritmo y estamos todos enchufados para jugar la final. Este año no hemos tenido a toda la plantilla en muchas ocasiones, pero estamos preparados y listos. Mañana esperamos hacer un buen papel porque es importante acabar bien la liga y luego tendremos una semana para la final"





¿Han perdido un año los jugadores jóvenes en el Real Madrid?: "No han perdido un año aquí por jugar menos. Un año aquí es como diez fuera, no es un año perdido para ellos porque han mejorado muchísimo y algunos han tenido minutos. No lo esperaban porque cada jugador espera jugar más, pero es un año muy positivo y para el próximo año a ver lo que ocurre, porque algunos el próximo año tienen que jugar, pero no es un año perdido para nada, al contrario"





Posibles lesiones en Villarreal: "Nosotros como siempre no pensamos en lo que pasará negativamente. Tenemos que jugar bien y veremos a Cristiano y Carvajal. Estamos contentos de poder jugar mañana"

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Neymar: "No voy a hablar más de un jugador que no es mío. Nos quedan diez días. El partido de mañana, la final y luego hablamos lo que quieras después"





¿Está Cristiano al 150%?: "Ha entrenado con normalidad toda la semana, está al 120%"





Bale titular en Kiev: "Lo bueno para mí y los jugadores es que estén perfectos físicamente. La alineación no la voy a decir"





Benzema descartado para el Mundial: "Su situación no ha cambiado y él se tiene que concentrar en lo que queda de temporada aquí para hacerlo bien y terminar bien, pero lo de Francia se sabía. No me da miedo que le desconcentre porque no es una situación nueva"

FRANCK FIFE/GettyImages

¿Qué ha cambiado en Bale?: "Está mejor, está entrenando bien. Vosotros lo habéis visto. Él entrena bien y lo quiere hacer bien. Lo más importante para mí es ver a todos los jugadores muy bien físicamente, a mí me importa eso, y estoy jodido por los que se quedarán fuera de la convocatoria en los dos partidos"





Todos los jugadores disponibles: "Estoy muy contento de tener a todos sanos, no me gusta tener lesionados. Yo los quiero a todos disponibles para poder trabajar. Elijo en función de cómo entrenan. Llegar al final con todos sanos es muy positivos, es la parte más importante"





Ganar tres Champions consecutivas: "Sería algo enorme. Significa que el trabajo se ha hecho muy bien. Y lo repito: los jugadores son muy importantes. Es muy bueno empezar mi carrera así, pero sólo me fijo en el trabajo diario"

