Valverde: "No hay replica de Andrés Iniesta"

Rueda de prensa de Ernesto Valverde antes de enfrentarse a la Real Sociedad mañana. Ha hablado de Iniesta, de la temporada, de la baja de Messi y de otras más cosas.

Último partido de Liga:Me lo planteo como una celebración, entre comillas. Al final tenemos que competir bien, contra un equipo que despide a Xabi Prieto. Queremos despedir bien el año y es la despedida de Andrés y por tanto es un partido especial. La idea es rendir un último homenaje a Andrés.

Relevo para Iniesta: No hay que caer en el error de buscar una réplica de Andrés, no la hay. Tenemos jugadores que se le parecen como Denis, Aleñá, Coutinho y entre todos habrá que buscar la solución para que el equipo juegue redondo y el juego fluya.

PAU BARRENA/GettyImages

Importancia y futuro de Busquets: La importancia que tiene, no es porque lo diga yo sino por los años que lleva, es todo el equilibrio que aporta. Confío en que Sergio continúe con nosotros y supongo que será así.

¿Messi está para jugar?: Ha llevado una carga de partidos importantes durante la temporada y ha ido jugando con molestias. En la parte final ha habido un momento en el que debía respirar. Jugó 15 minutos por una cuestión contractual, pero nada más. La idea es que descanse mañana.

Balance del año: Le pongo nota alta en una temporada dura y larga. Como siempre ha habido de todo, hemos perdido un partido hasta ahora en cada competición. En Copa que luego remontamos, en Liga cuando ya éramos campeones y un partido en Champions que nos hizo daño, pero nos levantamos. Una temporada excelente, para estar contentos viendo como empezamos. Al final de los problemas que uno tiene hay que aprender y dar pasos. Ahí está el ejemplo del Atlético, no le fue bien en la Champions y ganó la Europa League.

Rubiales presidente de la RFEF: No lo sé, tengo respeto por la elección. Me parece bien y, contrariamente a lo que se ha escrito sobre Villar, siempre me ha parecido honesto. Ahora es la oportunidad de Rubiales. Espero que le vaya bien. Si le va bien a la FEF les irá bien a todos.

La fuga de jugadores de la Masía: Soy el entrenador del primer equipo y sabemos que siempre estamos pendientes de que el primer equipo funcione. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación, y sé la historia del club, de que los jugadores vayan adelante. Me gustaría que existiese la perspectiva de que los jugadores supiesen que van a estar en el primer equipo. Sólo hay que ver a Aleñá o a Riqui Puig.

Verano movido en materia de fichajes: No lo sé. A veces las previsiones se cumplen y otras no. No me gusta prever las cuestiones. Me gustan plantillas que no sean muy largas. Hay que dejar espacio a un filial. No sé si habrá movimiento o no. La idea debe ser mantener una base.

Los transferibles: La temporada no ha terminado. Hay margen para hablar de todas esas cuestiones. En algún caso tenemos que hacer una planificación

La salida de Torres del Atlético: Otro jugador de la generación del 84. A diferencia de Iniesta, salió y volvió. Han sido emblemas de sus clubes. Es un jugador de eso que ha tenido sus momentos estelares, no sólo en el Atlético sino en la Selección. Le deseo lo mejor.

¿Muchas incorporaciones?: No hemos hablado. Venimos de ganar la Liga, venimos de ganar la Copa. Tenemos una base en la que confiamos, pero estamos abiertos a pequeños cambios. Lo normal es ir incorporando. No creo que haya que hacer una revolución viendo como estamos.

Su sello al Barcelona: No lo sé y no he seguido la historia del equipo estos años para saberlo. Es peligroso preguntárselo al entrenador. No lo sé. Unos pensarán de una manera y otros de otra.

La asistencia al Camp Nou: Cuando vienen al campo y nos apoyan somos un equipo más fuerte. Que no vengan a ver el equipo, sino que vengan a participar. Hay muchas maneras de venir, a ver, a analizar, a disfrutar. Cuando nos ayudan se nota mucho

CRISTINA QUICLER/GettyImages

Ceder a jugadores del filial: Sobre eso hay opiniones para todos los gustos. Cada uno tiene su propia opinión. En el fondo se trata de que haya buenos entrenadores en la base y se trabaje bien. Que tengan ritmo, que sean equipos ofensivos, que tengan viveza. Luego después, a veces nos hacemos todos... voy a decir una burrada. Al final es lo mismo estar en Segunda, en segunda B o en Tercera. Se trata de que sean jugadores buenos. Me fijo en dos o tres jugadores. Se trata de que vayan mejorando independientemente de si están cedidos en segunda b o en Tercera

Que significa haber entrenado a Iniesta: Significa mucho por todo lo que estamos viviendo. Cuando estás fuera sabes lo que significa para este club, pero cuando estás dentro lo tocas. No sé si haremos algo especial. Para mí ha sido un honor haber disfrutado de Iniesta y haber disfrutado como local.

Relación con la prensa: Vamos a ver… La prensa hace su trabajo como yo tengo que hacer el mío. De vez en cuando las balas silban a izquierda y derecha, pero es lo que hay. En todos los clubes es igual. Hay que ganar. Si no hay problemas. Pero lo hemos ido despejando. Sobresaliente para todos. Estoy generoso hoy.

Las Barbacoas: ¿Menú quieres? Una barbacoa normal, Andrés nos invitó. Ambiente distendido, carne, ensaladas. Tenemos que entrenar, nada especial, pero ha estado bien.