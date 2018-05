Alfredo Arias dirigió su último partido con Emelec y se despidió dejando todo claro

Alfredo Arias dirigió su último encuentro con Emelec y se retiró con una victoria por 2 a 0 ante Independiente del Valle y estás fueron sus palabras de despedida en la rueda de prensa.

"Hoy fue mi último partido con Emelec. Me siento bendecido de haber dirigido a este equipo. Yo desde hace tiempo que no tenía que estar dirigiendo aquí. Me dijeron que me quede para dirigir estos últimos encuentros".

MAURO PIMENTEL/GettyImages

"Aún no tengo equipo y hago esto con pasión por eso dirigí, pero si sigo dirigiendo pasa a ser una comedia".

"A mi Emelec me dio todo para trabajar y me permitió conquistar la gloria y eso no tiene precio, ser campeón no tiene precio. Nuestro cuerpo técnico hace seis años que dirige y hemos sido afortunados, pero porque hemos llegado a equipos que nos han cobijado".

"En los momentos más difíciles siempre me apoyaron y estoy agradecido, lo que yo puedo dejarle al equipo es mi trabajo. Yo me voy porque vi que mi trabajo no estaba resultando en cancha. A los jugadores les acabo de agradecer, ellos han insistido toda la semana en que me quede y eso para mí es otro campeonato".

"Perdón que haga una crítica, pero acá le cuestan los cambios y acá todavía estuviéramos en la época de la taberna, para eso está el técnico. Yo no soy el dueño de la verdad para nada. Hagan el análisis al revés, no se basen en la final por el resultado, tienen que ver toda la película y por tramos".

"Buenísimo. Emelec es un ejemplo de institución, desde los utileros que van desde las 5 am y se retiran a las 7 pm y no ganan la fortuna que ganamos nosotros. Lo principal es que Emelec tiene un presidente ganador y la directiva le cree, tiene una gran hinchada. Me aprendí una canción que dice: 'Si las cosas están mal su hinchada lo hace ganar'. Emelec este año va a volver a pelear el campeonato".

¿Por qué se va entonces? "No estábamos ganando y por eso me voy, habían actos de indisciplina y por falta de profesionalismo. Los jugadores creo que lo han entendido y en los últimos partidos se han entregado a muerte, pero tenían que tener un correctivo y que yo me vaya era la solución".