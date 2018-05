Marchena revela qué hizo cuando Iniesta marcó el gol del Mundial para ganar tiempo

Uno de los patrocinadores de la selección española de fútbol, Pelayo, ha organizado un acto en el que se ha presentado una toma que nunca habíamos visto del gol de Andrés Iniesta en el Estadio Soccer City de Johannesburgo.





Hace ya ocho años desde que España conquistó el Mundial en Sudáfrica y todavía a día de hoy siguen saliendo historias se ese momento histórico para La Roja, la última de ellas protagonizada por Carlos Marchena.

JAVIER SORIANO/GettyImages





En un acto organizado por Pelayo, uno de los patrocinadores de la selección han emitido un plano cenital, desde arriba del momento en el que Iniesta marca el gol y la posterior celebración. Unas imágenes nunca vistas desde posición en las que se puede apreciar cómo tras el gol el éxtasis se apodera de los jugadores que corren junto al centrocampista manchego para celebrar el tanto.





Pero en esas imágenes se ve que hay dos jugadores que no se unen a la piña, uno es Iker Casillas y el otro es Carlos Marchena. El exfutbolista, que fue suplente en aquel partido, ha desvelado por qué se quedo en el centro del campo en vez de correr junto a sus compañeros: "Pensaba en que Holanda no sacara. Se me vinieron a la cabeza imágenes de cuando era pequeño. Yo de aquí no me muevo, me decía. Estaban los holandeses, el árbitro y yo. No salgo en ninguna celebración, pero lo que yo pensaba era en que no sacaran. Era un sí pero no, que habíamos marcado, que estaba cerca, pero que todavía no éramos campeones ", dijo el central sevillano.

Una vez que los jugadores españoles regresaban al campo después de la celebración, Marchena regresó al banquillo junto a Del Bosque y el resto de sus compañeros: "Ni me acuerdo de lo que me dijo".





"No me lo esperaba ni yo. Viene un poco por haber jugado mucho tiempo en la calle: sin árbitros y sin nada... La típica de sacar rápido y te la hacían. Y se me pasó por la cabeza: 'después de tantos años, nunca hemos sido campeones del mundo, ¿nos van a hacer esto ahora?' Algo absurdo, ¿no?", comentó Marchena entre risas.

